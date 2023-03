Problemi di salute, l'assenza dai social: cosa c'è dietro il ritorno di Belen

È andata in onda martedì sera in prima serata la puntata di uno dei programmi di punta di Italia 1, Le iene, ed i più fedeli hanno immediatamente notato un’anomalia: la mancata presenza della conduttrice Belen Rodriguez dallo studio.

A preoccupare i fan, però, non sarebbe stata soltanto l'assenza nella puntata di martedì sera nella trasmissione; infatti, la showgirl argentina, sarebbe assente da qualche giorno anche dai suoi profili social.

Claudio Santamaria al posto di Belen

A prendere il posto della Rodriguez, martedì sera, abbiamo visto l’attore Claudio Santamaria, il quale, dopo un ingresso a sorpresa, ha esordito così: "Buonasera e benvenuti a Le Iene! Siamo pronti a iniziare una super puntata! In realtà io passavo di qua e mi hanno preso dai corridoi dicendomi di venire a dare una mano e io ho accettato" , Santamaria ha subito spiegato: "I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belen Rodriguez e che lei non è accanto a me. Un motivo c’è, Belen non è stata bene, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio".

Non ci è dato conoscere nessun altro dettaglio circa i problemi di salute della showgirl, potrebbe trattarsi di una forte influenza, ma di certo qualcosa di importante, altrimenti non avrebbe mai lasciato la conduzione dello show in prima serata.

L’assenza dai social

La conduttrice avrebbe dato forfait all’ultimo e i più attenti si saranno sicuramente accorti anche dell’assenza del post che, di solito, la showgirl condivide su Instagram prima della messa in onda del programma. Post con il quale mostra l'outfit che indosserà in studio, oltre al consueto invito a seguire lo show. Inoltre, da martedì, Belen che solitamente è attivissima sui social, è letteralmente scomparsa dal web. Nel suo profilo, infatti, sono state assenti per ore le stories ed i post con i quali, abitualmente, racconta la sua vita quotidiana.

Il ritorno di Belen alla conduzione e… sui social

È chiaro che l’assenza non preannunciata di Belen abbia destato scalpore, dal momento che è arrivata proprio dopo l’abbandono improvviso dello show da parte di Teo Mammuccari, che ha lasciato la Rodriguez da sola alla conduzione, accompagnata dai comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. I motivi che avrebbero spinto Teo Mammuccari ad allontanarsi dal programma sarebbero riconducibili a degli screzi tra il conduttore stesso ed il regista de Le Iene, Davide Parenti.

È quindi comprensibile che in molti abbiano pensato che il destino di Belen potesse essere lo stesso di quello di Mammuccari.

I fan, però, a quanto pare, possono stare tranquilli; infatti, secondo quanto riporta l’Adnkronos da fonti Mediaset, per Belen non c'è nessun problema: martedì prossimo tornerà regolarmente al timone de Le Iene. Nel frattempo, proprio pochi minuti fa, è stato pubblicato un post che la ritrae felice ed allegra insieme ai suoi due figli, Santiago e Luna Marì, che riporta la seguente descrizione:

“LA FAMIGLIA TI DA SEMPRE LA FORZA”.

Tutto quindi, lascerebbe presagire che martedì rivedremo Belen nel piccolo schermo.