Stefano Corti ricoverato d'urgenza: cosa è successo alla "Iena"

Solo pochi giorni fa Stefano Corti era uscito dall'ospedale con in braccio il figlio, Noa Alexander, nato dalla relazione con la cantante Bianca Atzei. Ma oggi in un ospedale, la iena c'è rientrata per un problema di salute sopraggiunto nelle scorse ore. L'inviato del programma di Italia1 ha avuto un improvviso distacco della retina all'occhio destro e, dopo una notte trascorsa in pronto soccorso, è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Negli ultimi giorni Stefano Corti stava condividendo con i suoi follower la vita da neopapà. Dopo la nascita del figlio Noa Alexander, frutto della relazione con la cantante sarda Bianca Atzei, l'inviato de Le Iene stava pubblicando storie e video dei primi giorni di vita del bambino resi difficili dalla mancanza di sonno e dai ritmi totalmente stravolti. Una situazione che si è ulteriormente complicata con il problema di salute sopraggiunto nelle scorse ore. " Sfiga maledetta", ha scritto su Instagram il compagno della Atzei, spiegando: " Sono appena uscito dal pronto soccorso del Fatebenefratelli e praticamente ho un distacco della retina dell'occhio destro, quindi domattina pre-ricovero e poi mi operano ".

L'intervento in ospedale