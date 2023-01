"Altri progetti". Teo Mammucari lascia Le Iene, ecco chi lo sostituirà

Si spengono i gossip sull'assenza di Teo Mammucari a Le Iene. Dopo oltre un anno di impegno, il presentatore ha deciso di passare il testimone della conduzione ad altri e guardare al futuro, ancora in Mediaset, dove sarà protagonista in altri programmi. L'annuncio ufficiale dell'addio è stato fatto attraverso i canali social di Mediaset: " Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belen Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento ".

Le indiscrezioni circolate negli scorsi giorni, che volevano Mammucari ai ferri corti con l'ideatore de Le Iene, Davide Parenti, si sono dissolte con la nota ufficiale di Mediaset, che ha rinnovato la propria stima nei confronti di Teo Mammucari, uno dei volti più irriverenti e amati della televisione. " Mediaset ringrazia Mammucari per il contributo assicurato negli anni a uno dei programmi più noti e di successo della tv italiana ", si legge nel comunicato ufficiale, nel quale si annunciano nuove interessanti sfide per il conduttore.

Chi sostituirà Teo Mammucari

Per quanto riguarda Le Iene, il volto femminile rimane ben saldo al centro dello studio. Belen Rodriguez ha condotto praticamente da sola l'ultima puntata del programma di Italia Uno affiancata a tratti dagli ospiti e dalle iene della squadra. A partire dalla puntata in programma martedì 31 gennaio, però, insieme a lei ci sarà Max Angioni.