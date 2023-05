"Ma proprio ora devi fare le storie?". Damiano sbotta con la fidanzata Giorgia

Se sei un'influencer ogni momento è giusto per fare una storia o un video da condividere sul web con i tuoi follower. Lo sa bene Giorgia Soleri che, svestiti i panni dell'attivista, si è buttata anima e corpo sui social network. Alla soglia del milione di seguaci (al momento la sua pagina Instagram ne conta più di 800mila) guai a perdere l'occasione per fare hype o creare contenuti, ma c'è momento e momento. Un po' quello che ha pensato il suo fidanzato Damiano David, che durante una delle ultime storie della Soleri ha perso la pazienza e l'ha ripresa.

Nel video, che sul web è già diventato virale vista l'ampia fanbase del leader dei Maneskin, si vedono Giorgia Soleri e Damiano David a bordo di una vettura in giro per Roma. Lei sta chiedendo consiglio ai suoi fan su come sistemare i capelli in vista dell'appuntamento con il parrucchiere e l'obiettivo della fotocamera del cellulare è rivolto verso di lei. " Oggi finalmente vado a sistemarmi questa cofana che ho in testa", spiega l'attivista, ma in barba alla diretta social Damiano la rimprovera: "Ma proprio mentre sto a fa' manovra devi fare le storie, non ho capito ?".

Il cantante sfoggia la nuova capigliatura giallorossa fatta fare in onore della Roma, che il 31 maggio giocherà la finalissima di Europa League contro il Siviglia. Damiano appare visibilmente irritato dalla storia della fidanzata, che però controbatte: " Si, non ho capito che problema ti dà?". A quel punto, il frontman dei Maneskin molla il colpo e abbozza un sorriso: "Ma non lo vedi che si vede dietro". E conclude la manovra, mentre Giorgia Soleri fa finta di niente: " Va beh, dicevo... ".