"Allora sei vivo...". La feroce ironia social sul ritorno di Fedez

Dopo l'atto sessuale simulato con Rosa Chemical e il bacio a quest'ultimo sul palco dell'Ariston, Fedez sembrava sparito nel nulla. Se n'erano accorti soprattutto gli utenti della rete, abituati a seguire i continui aggiornamenti social da lui postati con frequenza. Così, subito, erano scattate le supposizioni e le feroci ironie. In molti avevano sacrasticamente sospettato che il rapper fosse stato messo in punizione dalla moglie Chiara Ferragni, che a Sanremo era sembrata piuttosto infastidita da quei siparietti osé improvvisati in mondovisione. Dov'era finito il buon Federico Lucia? Il ritorno di quest'ultimo sui social, avvenuto solo nelle scorse ore e un po' in sordina, non ha fatto che riaccendere quegli sfottò.

Il ritorno sui social dopo Sanremo

Il cantante, dopo la momentanea assenza, è riapparso online con un post dedicato alla propria esprienza sanremese e con una storia. Nel primo contenuto, Fedez aveva incluso una serie di foto con amici e colleghi. Ma senza la moglie. Nel secondo, invece, aveva rilanciato un proprio commento riferito alla consorte nella prima serata festivaliera di martedì scorso: "Sono fiero di te. Ti amo". Un messaggio che ha scatenato le fantasie e le ironie degli utenti social. Diversi frequentatori di Twitter e Instagram hanno infatti interpretato quel messaggio come "riparatore" dopo la presunta arrabbiatura sanremese dell'imprenditrice digitale.

Gli sfottò dei social: "Tutto bene a casa?"

Che fosse davvero così o meno, poco importa: l'ipotetica scenetta del rapper con la coda tra le gambe, sgridato dalla consorte, ha generato una valanga di commenti irriverenti nei confronti del signor Ferragni. "Almeno sappiamo che sei vivo", ha scritto un utente su Instagram. E un altro: "Oh ciao. Sei tornato. Tutto bene a casa?". Ancor più sottile la battutina di una commentatrice che ha scritto: "Pensati libero". Un riferimento alla scritta che Chiara Ferragni aveva esibito in uno dei suoi abiti-manifesto di Sanremo. "Ma è ancora sposato?", ha domandato un'altra utente, Federica. "Tante foto di baci, ma manca quella più importante", si leggeva ancora nei commenti di Instagram, con allusioni all'assenza di recenti scatti con la moglie.

I meme sui Ferragnez

I social sanno essere spietati anche con chi li frequenta con successo. Così, anche su Fedez sono scattati meme e fotomontaggi da presa in giro. In uno di essi, Chiara Ferragni appare in versione casalinga assieme al figlio Leone, mentre Fedez viene accostato all'immagine di Fiorello avvolto in un sacco a pelo, in mezzo alla strada (il comico siciliano era apparso in quel modo durante una gag a Sanremo). Tra canzonature e battutine, alcuni hanno invece interpretato i post del rapper come la fine di ogni polemica sanremese. Chissà.