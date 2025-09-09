Tra le minacce degli strozzini e i tradimenti seriali: quelle montagne russe chiamate Pupo

Enzo Ghinazzi, per tutti semplicemente Pupo, non ha mai avuto paura di mettersi a nudo. Cantautore, showman, conduttore e (ex) giocatore d’azzardo, è uno di quei personaggi che riescono sempre a sorprendere. Alla vigilia dei suoi 70 anni, che compirà l’11 settembre, tira le somme di una vita intensa, segnata da successi clamorosi, cadute rovinose e scelte fuori da ogni schema.
"Pensavo di morire a 50 anni – racconta –e mi sono sputtanato tutto. Mi dicevo: tanto i figli si arrangeranno. E invece sono ancora qua". E, a quanto pare, non ha nessuna intenzione di rallentare: a ottobre partirà per un tour mondiale che celebra i suoi 50 anni di carriera. Un traguardo raro, vissuto con l’entusiasmo e l’incoscienza di chi ha davvero vissuto senza risparmiarsi.
Dal successo al casinò: una montagna russa chiamata "Pupo"
Negli anni ’80, Pupo era un vero e proprio fenomeno musicale: miliardario a soli 23 anni, dominava le classifiche italiane e spopolava anche all’estero. Ma con i soldi, si sa, arrivano anche le tentazioni. E lui, quelle tentazioni, non le ha mai ignorate.
"Una volta, al Casinò di Saint Vincent, persi 130 milioni di lire in una sola notte giocando a Chemin de Fer", ricorda. Ma la cosa più incredibile è che fece perdere soldi anche ad altri, persino a un collega e amico del calibro di Gianni Morandi: "Firmò per me in banca. Alla fine gli pignorarono la casa a Monghidoro. Ci furono momenti di grande tensione, ma oggi è come un fratello per me."
Nonostante i colpi durissimi, Pupo ha continuato a giocare. Fino a trovarsi nelle mani degli strozzini: "Una sera, a Bergamo, persi 150 milioni. Mi accorsi che ci stavano truffando: le carte erano truccate. Rifiutai di pagare e mi puntarono una pistola al petto. Alla fine staccai due assegni… per fortuna furono arrestati prima di incassarli. Ma anni dopo tornarono a cercarmi, volevano ancora quei soldi. E lì ho capito: o ti fai rispettare, o sei finito."
Una vita sentimentale fuori dagli schemi
Ma la vera unicità di Pupo, oggi, è il suo stile di vita sentimentale, che definire “non convenzionale” è un eufemismo. Da oltre 50 anni è sposato con Anna, la donna che gli è stata accanto nei momenti più bui. Ma da 36 anni ha anche una compagna stabile, Patricia. Le due donne si conoscono, e condividono con lui una sorta di menage a trois pacificato.
"Vivo con entrambe. E ho tre figlie e quattro nipoti. È sempre stato così. Sono portato per il sesso – dice ridendo – e ho avuto successo con le donne, anche se non ero certo Brad Pitt. Mamma diceva che ero generoso. È vero: non ho mai fatto pagare niente a nessuna. E a quanto pare, piaceva."
Le prime conquiste risalgono alla giovinezza: "La prima fu Angela, di Ponticino. Si andava in camporella con la chitarra e si cantava “Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi”... Dopo di lei, il delirio."
Traditore seriale, ma geloso
Oggi si definisce un traditore seriale, ma non è disposto a subire lo stesso trattamento: "Sono geloso. Non so se accetterei che Patricia volesse una terza persona. Forse oggi sì, ma non ne sono certo. E come tutti i gelosi, corro il rischio di essere ipocrita."
Racconta anche di avere detto dei "no" celebri: "Fiordaliso, per esempio. Lei stessa lo racconta. Forse avevo perso troppi soldi. O forse... lo avevamo già fatto dieci volte." E poi gli episodi da commedia all’italiana: "Una volta stavo andando al casinò di Venezia con la ragazza di un altro. Lui ci inseguiva in autostrada, ma io avevo la Jaguar e l’ho seminato. Scena da film."
Un eroe romantico fuori tempo massimo
Ghinazzi è consapevole che il mondo è cambiato, ma lui no. Resta fedele a se stesso, alle sue fragilità, alle sue passioni, ai suoi vizi e ai suoi amori. "Non mi pento di nulla. Quello che ho fatto mi ha reso quello che sono.E anche se ho perso tutto, mi sento ricco lo stesso. Perché ho vissuto davvero."
Tra casinò, musica, scandali e amori, Pupo è un personaggio irripetibile. E nel bene e nel male, non ha mai smesso di essere sincero.