"Pure il selfie mentre pi....". Lo sfogo del rapper Lazza dopo il fatto in autogrill

La moda di farsi i selfie con i personaggi famosi non conosce tempi, modi e neppure educazione. Dopo l'episodio che ha visto protagonista Baby K, colpita e finita all'ospedale per una ressa sotto al palco mentre stava facendo foto con i suoi ammiratori, è toccato al rapper Lazza finire al centro delle eccessive attenzioni dei fan.

Il rapper, arrivato secondo all'ultimo festival di Sanremo, è stato fermato da alcuni giovani per uno scatto. E fin qui non ci sarebbe stato niente di male, peccato che l'artista si trovasse nel bagno pubblico di un autogrill intento a espletare i propri bisogni fisiologici. Lazza non si è tirato indietro e si è prestato a foto e autografi, ma una volta tornato in auto si è sfogato con un video condiviso nelle storie del suo account Instagram.

Lo sfogo di Lazza dopo il selfie in bagno

" Lungi da me fare polemica, sono super grato ai miei fan quando mi fermano per foto e autografi, ma io dico... ma almeno mentre sono all'autogrill... il selfie mentre sto pisciando come vi viene in mente? O il video da lontano mentre sto pisciando. Raga, tutto bene?", ha detto il rapper, raccontando quanto avvenuto nei bagni dell'autogrill, dove alcuni ragazzini e un adulto gli hanno chiesto una foto nonostante il momento fosse il più sbagliato.

" La roba che mi fa rimanere male e che io mi trovo in una situazione con cinque ragazzini insieme a un padre di famiglia, che potrebbe essere il mio, e quando educatamente gli spieghi la situazione, ti guardano come se tu fossi lo stronzo, come a dire: 'Non fare il cattivo, quando gli ricapita' ", ha aggiunto Lazza, spiegando di avere assecondato il desiderio dei suoi giovani fan, ma di averlo fatto sentendosi obbligato per non passare per il cattivo della situazione. Poi ha concluso: " La foto me la sono fatta, ma dico ai genitori: 'Date il buon esempio'. Io non sono una merda è sbagliato il momento ".

Il precedente: Gianni Morandi

Lazza non è l'unico artista a essere finito nel mirino dei fan in un momento così privato. Nel 2018 anche Gianni Morandi venne fermato nel bagno di un autogrill da una fan invadente che, dopo averlo chiamato e fatto voltare mentre stava facendo pipì, gli scattò una foto pubblicandola poi su Facebook. Morandi condivise lo scatto sui social e si disse arrabbiato per l'episodio, salvo poi farci una risata sopra e lasciare passare. Cosa che ha fatto anche Lazza, che ha condiviso su Instagram proprio la fantomatica foto di Gianni Morandi nel bagno dell'autogrill per chiudere la questione.