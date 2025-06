"Putin? Una persona perbene". Poi Al Bano attacca Romina

Il concerto di Al Bano nella Russia di Putin continua a fare discutere e le ultime parole del cantante non fanno altro che gettare benzina sul fuoco. Sulla vicenda è intervenuta anche Romina Power che ha preso le distanze da Al Bano, dalla decisione di cantare Felicità a San Pietroburgo. “Mi dissocio dalla canzone Felicità cantata in Russia. Non ho accettato di prendere parte a quel concerto. Non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare Felicità”, lo ha criticato l’ex moglie.

Da qui la replica di Al Bano che, incalzato dal Corriere della Sera, ha voluto motivare la sua presenza. “Questa è proprio una coltellata che non mi aspettavo da una signora che è anche la madre dei miei figli”, esordice senza tanti giri di parole. E aggiunge: “Al Bano e Romina Power sono stati un duo straordinario, per anni, quando tra di loro c’era amore. Lei a un certo punto ha deciso di tagliare, di andarsene in America, di rompere una famiglia e un duo straordinario. Ognuno ha il diritto di fare nella sua vita ciò che vuole. E lei lo ha fatto. Adesso se n’è ritornata in Puglia. Ma perché spara queste bordate? A che titolo”.

Non manca lo scivolone su Putin che definisce come “una persona perbene”. “Lo conosco fin dal 1986, quando ho fatto una serie di spettacoli nell’allora Leningrado.