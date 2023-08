"Quando un limite diventa virtù": Margot Robbie, egocentrica e determinata

L’egocentrismo che emerge dalla firma e dalla scrittura, segnalato da un grafismo accurato e dalle iniziali grandi nella firma, ha fatto da spinta per Margot Robbie alla sua realizzazione portandola a puntare tutto pur di soddisfare il proprio Ego. Ciò le ha permesso di sfruttare appieno i propri talenti impostati su qualità non legate a ricchezza cognitiva, bensì su evidenti doti fisiche di cui è certamente dotata.

La cura del gesto grafico e le lettere che sembrano quasi stampate, mettono in luce la vera attitudine della Margot nel giostrare bene le situazioni in cui si viene a trovare riuscendo a ottenere i risultati che desidera con una certa costanza e decisione.

La firma che, come abbiamo detto, presenta iniziali grandi, evoca la voglia di dimostrare alla propria famiglia di essere riuscita a portare avanti la propria carriera con furbizia e determinazione, senza l’aiuto della figura paterna la cui mancanza ha quindi fatto da sprone alla riuscita. Ella ha sfidato la sorte e con la sua qualità di manipolazione intellettiva e di seduzione ha potuto utilizzarla a servizio di sé, appagando così un sottofondo d’insoddisfazione vissuto durante l’età della crescita.

Oggi ha vinto! Non solo per il personaggio di Barbie che ha così bene impersonato, ma anche per le sue doti personali sia di bellezza, ma anche per la “cocciutaggine” alla quale non ha mai voluto rinunciare.

La necessità di sentirsi protagonista emerge da un gesto uguale e accurato e dalla firma costruita e più evoluta. Essi mettono in evidenza la volontà e la determinazione che interagiscono con un’intelligenza manipolatoria ma efficace.