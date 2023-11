"È il quarto colpo sotto casa...". L'ira di Levante dopo il furto dell'auto a Milano

" Il quarto furto di macchina come lo chiamiamo? Storia d'amore. Seguimi per altri racconti romantici e di grande fedeltà" . È ironico lo sfogo della cantante Levante che, nelle scorse ore, ha denunciato l'ennesimo furto subito sotto casa a Milano. Attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, l'artista ha fatto sapere di essere finita per la quarta volta nel mirino dei ladri, che le hanno portato via una vettura che aveva sostituto da poco dopo il precedente furto.

La cantautrice originaria di Caltagirone non ha fornito dettagli sulla dinamica dell'accaduto, ma si è sfogata con toni a tratti ironici sull'ennesimo episodio di criminalità, che l'ha vista suo malgrado protagonista. " La scena in Questura è sempre la stessa. Arrivo, mi guardano e dicono: 'Ancora qua per la macchina?'. Eh già" , ha detto nei video condivisi sui social network Levante, parlando del furto subito.

Il racconto del furto

Secondo quanto riferito dalla cantante, la vettura era parcheggiata sotto casa in una zona non ben definita di Milano, quando un ladro è riuscito a forzare la serratura, rubando la vettura senza che nessuno si accorgesse di niente. " Si tratta del quarto furto ma non è sempre la stessa auto, perché al terzo colpo l'hanno ritrovata a Benevento e non sono andata a identificarla ", ha proseguito Claudia Lagona, in arte Levante, prendendola a ridere: " Mi aspetto che stasera mi chiamino e mi dicano: 'Signora venga a Cinisello Balsamo ". E così è stato. Poche ore dopo la denuncia, l'automobile è stata rintracciata alla periferia di Milano, a Baggio, e Levante è potuta tornare in possesso della sua vettura. " Secondo me il ladro è innamorato di me. Sta cercando di attirare la mia attenzione, è ovvio ", ha ironizzato la cantante prima di dare la buonanotte ai suoi follower, sollevata dall'esito positivo della vicenda.

La lunga scia di furti "vip"