Ferragnez, in affitto la vecchia casa a City Life: ecco quanto costa

Dai primi giorni di dicembre, Chiara Ferragni e il marito si sono trasferiti con prole e cane nel lussuoso attico delle residenze Libeskind. L'appartamento, che si sviluppa su due piani, ha richiesto oltre un anno per essere preparato ma ora la coppia più Instagrammata d'Italia ne ha fatto il suo quartier generale e, da quando è esploso il caso del pandoro Balocco, anche la sua tana. Non è noto il costo dell'immobile ma pare che, con le rifiniture scelte dalla coppia (molte delle quali fortemente criticate dagli esperti), si arrivi a un valore di circa 6 milioni di euro. E la vecchia casa che fine ha fatto? È in affitto a 35mila euro.

Non tutti sanno che il precedente attico, sempre a City Life, in cui la coppia ha vissuto per alcuni anni dopo il rientro da Los Angeles dell'influencer, era in affitto. Era stata la stessa Ferragni a dichiararlo dopo aver acquistato la nuova abitazione. Non si conosce il valore del canone pagato dalla coppia mensilmente per l'appartamento ma le stime degli esperti l'hanno fissato in circa 10mila euro. Oggi, quello stesso appartamento, si trova nel portfolio di un importante agenzia di case di lusso, che gestisce la compravendita e l'affitto per alcuni degli immobili di maggior prestigio nel Paese.

L'attico da quasi 480 metri quadrati si trova all'undicesimo piano di un palazzo delle residenze Hadid e consta di 4 camere da letto e 4 bagni. Dispone, inoltre, di 3 posti auto nell'autorimessa privata della residenza ed è ricco di "amenities", come dicono gli agenti immobiliari, ossia di servizi accessori per l'appartamento. " Arredamenti di design di grandi firme, come la composizione living ed il tavolo Meridiani e le poltrone firmate Gio Ponti, contribuiscono a rendere lo stile della Penthouse moderno ed accattivante ", si legge nell'annuncio. Tutti elementi che i fruitori dei social già conoscono alla perfezione, essendo stati scenografia dei video della famiglia Ferragnez per anni. È qui che la coppia ha vissuto durante il lockdown, quando la casa è diventata per tutto il centro dell'universo ed è qui che sono cresciuti i figli, con tanto di video di ogni fase della loro vita.