"Questa è l’ultima...": Il commovente messaggio di Bonolis (e le parole per Luca Laurenti)

Dopo nove edizioni è calato il sipario su Ciao Darwin, riuscitissimo programma tv condotto da Paolo Bonolis con l'immancabile partecipazione della spalla di sempre, Luca Laurenti. Ieri sera, 23 febbraio, con la sfida tra "Giovanni 8.7" e "Ciao Darwin Story" si conclude il percorso del popolare conduttore di Mediaset nel game show in cui si sono sempre sfidate categorie opposte di persone e stili di vita.

Il saluto alla figlia

" Italiani! Popolo di smemorati, gente che vive nel passato, scontenta del presente ma comunque senza futuro, per l'ultima volta: buonasera ", ha esordito Bonolis come mostra il frame pubblicato sull'account social ufficiale del programma prima di dare il via alla gara e tra gli applausi festanti del pubblico presente in studio. Proprio perché si è trattato dell'ultima volta, per pochi ma significativi secondi ha fatto un gesto mai capitato nelle precedenti edizioni: il saluto alla figlia Silvia, 21 anni, presente in studio assieme all'ex moglie e madre Sonia Bruganelli. " Ciao Silvia, ciao amore mio ", ha pronunciato il conduttore con un velo di commozione sul suo volto. Quest'ultima edizione di Ciao Darwin era tornata dopo quattro anni di assenza dal piccolo schermo.

ITALIANIIII... per l’ultima volta #CiaoDarwin inizia ORA su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity! pic.twitter.com/iJOTHt0vxC — Ciao Darwin (@CiaoDarwinReal) February 23, 2024

Il doppio tributo alla fine del programma

" Tutto è cominciato nel lontano 1998, termina nel 2024 e dovrei ringraziare tante persone per questo lungo percorso - ha esordito a fine puntata Bonolis - Vorrei ringraziare due persone per me fondamentali in questa produzione: vorrei ringraziare la regia di Roberto Cenci" con la voce in sottofondo di Cenci che ricambia con un " Grazie, Paolo ". A quel punto, ecco il momento clou quando tira in ballo il compagno doi lavoro e amico di una vita. " E perdonatemi, ma il ringraziamento più grande al termine di una storia che è durata quasi 30 anni va al maestro Luca Laurenti", dice anche in questo caso con un filo di voce e commozione. " E grazie a tutti quanti voi ", indicando il pubblico in studio e quello da casa che lo ha sempre seguito in questa lunga ed emozionante avventura.