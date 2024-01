"Mi prendo una pausa dalla tv, sono stanco". Paolo Bonolis a un passo dall'addio

Questa sarà l'ultima stagione televisiva di Paolo Bonolis. Il contratto con Mediaset scadrà il prossimo giugno e il conduttore sembra non essere intenzionato a rinnovarlo. "Scade anche la voglia di continuare", ha detto ironico Bonolis nell'intervista rilasciata a La Stampa, nella quale ha parlato della pausa che intende prendersi dalla tv.

Paolo Bonolis via da Mediaset

Tornato in onda con la tredicesima stagione di "Avanti un altro", il game show preserale in onda su Canale5, Paolo Bonolis ha dichiarato di essere stanco di proporre la solita televisione e di volersi prendere una pausa dalla tv per cercare nuove idee e nuovi stimoli. Lo aveva già confessato mesi fa, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ma lo ha ribadito nelle scorse ore con l'intervista rilasciata al quotidiano, dove ha ammesso: "Sono 13 anni che faccio Avanti un Altro. Ho bisogno di nuovi stimoli, ma mi mancano lo spazio e le energie per immaginare nuovi progetti. Sento la necessità di una pausa per rielaborare il mio pensiero e la mia natura. Rischio di essere anacronistico, televisivamente parlando".

Mentre il suo passato è ricco di successi, il suo futuro è come un foglio bianco sul quale scrivere qualcosa di ancora indefinito: "Non voglio continuare a guardare indietro: avere mille passati e nessun futuro. Devo capire cosa sono diventato e se ho qualcosa da dire a questa generazione". Fosse stato solo per lui, ha ammesso, "avrei già lasciato da due anni". Ma pensare di lasciare a casa il suo staff e i personaggi, che gravitano attorno a lui e alle sue trasmissioni, lo ha fatto desistere in più di una occasione: "Sono andato avanti solo perché se smetto comprometto l’esistenza di molte persone, che lavorano con me e hanno famiglia. Per questo ho tenuto duro. Solo che adesso sono veramente stanco".

Bonolis a Sanremo 2025?

Paolo Bonolis è a caccia di nuovi stimoli e tra questi potrebbe esserci un'offerta per Sanremo 2025. Amadeus ha da poco confermato che questa sarà la sua ultima edizione alla guida del Festival della canzone italiana, ma ricevere il testimone da lui non è cosa facile visto il successo ottenuto e le aspettative. Bonolis qualche idea però ce l'ha già. "Se dovessi prendere in considerazione l'idea servirebbe un investimento importante e un'idea che eventizzi la kermesse, che porti qualcosa all'Ariston che non siamo abituati a vedere nel corso dell'anno in tv", ha concluso il conduttore che, secondo voci insistenti, sarebbe pronto a dire addio anche al suo agente, Lucio Presto, come fatto già da Amadeus poche settimane fa.