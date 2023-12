"Raccomandato". Il figlio di Fedez in campo con Hernandez, scoppia la polemica

Scendere in campo stringendo la mano di un campione è il sogno di molti bambini. Forse anche quello di Leone Lucia Ferragni, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni, che nel corso dell'ultima partita in casa del Milan, ha calcato il terreno di gioco con Theo Hernandez. La sfilata fatta dal piccolo Leone insieme ad altri bambini, però, ha scatenato un'accesa discussione sull'opportunità avuta dal figlio di Fedez, ma soprattutto ha infiammato la polemica attorno al rapper.

Cosa è successo allo stadio San Siro

L'ultima partita che il Milan ha disputato a San Siro contro il Frosinone ha avuto un significato particolare per Fedez, che è un tifoso rossonero. Per la prima volta il figlio Leone è sceso in campo prima del fischio d'inizio grazie all'iniziativa, che consente ai più piccoli di accompagnare i propri beniamini al centro del tappeto di gioco prima dell'inizio del match. Dopo avere indossato la maglia della squadra avversaria, il Frosinone, Leone è sceso a bordo campo insieme ad altri bambini e poi, preso per mano dal difensore Theo Hernandez, ha accompagnato il calciatore in campo. Il momento è stato immortalato con foto e video da Fedez, che poi ha condiviso le immagini sul suo profilo Instagram. Ma subito si è accesa la polemica.

La polemica su Instagram

Le critiche si sono concentrate soprattutto sull'opportunità avuta dal bambino di scendere in campo al fianco dei rossoneri. Secondo molti Leone sarebbe stato avvantaggiato dalla fama del padre. " Tutti i bambini sognano di entrare in campo con i propri beniamini ma evidentemente è un privilegio riservato solo a gente come voi ", ha tuonato un utente, scrivendo sotto la post, mentre un altro ha aggiunto: "Il figlio di Fedez... la dice lunga sull'opportunità di presenziare in campo" . Un altro utente si è invece scagliato contro il rapper: " A tutti i genitori degli altri bambini è vietato stare con i figli durante la vestizione e sono obbligati ad aspettarli al primo verde, poi c’è Fedez che può fargli i video! Più che corretto" . E non sono mancate neppure accuse più dirette: "Raccomandato". La polemica accesasi sotto al post di Fedez ha riguardato, però, anche un altro aspetto.

"Smettetela di esporlo così"

A colpire molti follower di Fedez, però, è stato l'atteggiamento di Leone, il quale è apparso tutt'altro che felice e divertito dalla situazione. "La cosa triste, più che la faccia di questo povero bimbo buttato alla mercé di chiunque, è che non ha scelta", ha scritto una donna sotto al post con le foto di Leone in campo a San Siro. Così il dibattito si è infiammato: "Smettetela di esporlo così, era spaesato". E ancora: "Il sentimento di imbarazzo e di tensione di questo bambino costretto a fare cose troppo più grandi di lui, che non lo rassicurano", "Ma non lo forzate!", "Troppa esposizione, povero cucciolo". Osservazioni che continuano ad alimentare risposte e critiche.