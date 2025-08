Raoul Bova, chi sono i quattro figli dell'attore: Alessandro, Francesco, Alma e Luca

Con lo scoppio dello scandalo delle chat con la modella 23enne Martina Ceretti la vita di Raoul Bova è finita al centro dell'attenzione, passata sotto la lente di ingrandimento in ogni suo aspetto e dettaglio. La curiosità del pubblico si è concentrata non solo sui gossip, sui presunti tradimenti e sul passato dell'attore, ma anche sui quattro figli: due nati dal primo matrimonio con Chiara Giordano, Alessandro e Francesco, e due nate dall'unione con Rocio Munoz Morales, Luna e Alma. Tra il primogenito Alessandro Leon e l'ultima figlia dell'attore, Alma, corrono diciotto anni e mentre le bambine sono ancora troppo piccole per capire la fama del padre, i figli più grandi hanno "sofferto" per il cognome ingombrante. " I miei figli da piccoli non gradivano essere "i figli di". Si cambiavano pure il nome, non volevano essere riconosciuti come figli di. Adesso vivono bene la cosa ", raccontò l'attore nel podcast "Passa dal BSMT" di Gianluca Gazzoli qualche anno fa.

Alessandro Leon Bova

Nato il 29 gennaio 2000 Alessandro Leon Bova si è laureato nel 2022 in lustrazione Digitale all'Istituto Europeo di Design di Milano e da anni lavora nel campo artistico. Dopo avere conseguito un master alla Rainbow Academy, negli ultimi sei anni il figlio di Bova ha realizzato diverse mostre e attualmente lavora come grafico 3D presso l'azienda Clonwerk. Schivo e molto riservato, sui social Alessandro ha un profilo pubblico, sul quale condivide foto della sua quotidianità.

Francesco Bova

Un anno dopo la nascita del primogenito Raoul Bova e Chiara Giordano hanno accolto il secondogenito Francesco Bova. L'esigua differenza di età con Alessandro Leon ha fatto sì che i due fratelli crescessero insieme ma con sogni diversi. Francesco ha seguito la sua passione per la musica, in particolare quella elettronica, che lo ha portato a diventare DJ e produttore all'interno del collettivo Vetrigos. Conosciuto nell'ambiente underground con lo pseudonimo di Frank Tonic, nel 2021 il figlio di Raoul Bova ha ottenuto un riconoscimento importante nell'ambito del Top Indie Film Festival, vincendo il premio per la miglior musica.

Luna Bova

Due anni dopo l'inizio della relazione con Raoul Bova, Rocio Munoz Morales rimase incinta della prima figlia. Nata il 2 dicembre 2015 Luna Bova ha i colori mediterranei di mamma Rocio, mora con gli occhi scuri, frequenta le elementari a Roma e è da sempre tenuta al riparo dagli occhi indiscreti dei paparazzi. Dopo la nascita della piccola l'attrice rivelò di avere avuto un parto complicato: " Un parto cesareo perché Luna aveva tre giri di cordone ombelicale. Ma da quando è nata non mi sono mai sentita sola. Nei miei momenti più fragili è lei la mia forza ".

Alma Bova

L'ultima nata in casa Bova è Alma. La bambina è venuta alla luce il 1° novembre 2018 e l'annuncio della nascita arrivò attraverso i social network con un post di benvenuto scritto da Raoul e Rocio: " Bienvenida mi Alma. Benvenuta anima mia" .

Sono stupende e per me sono una scoperta ogni giorno. Hanno una capacità incredibile di donare amore. Sono loro che mi cercano per dirmi quanto mi amano o per darmi il bacio della buonanotte. Si vede che sono il frutto di un grande amore

Di recente, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l'attrice spagnola aveva parlato delle sue due figlie: "".