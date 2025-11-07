Raoul Bova e Rocio Morales, c'è l'accordo. "Anche una quota per il danno d'immagine"

Raoul Bova e Rocio Morales hanno sotterrato l'ascia di guerra. Dopo la scandalo Ceretti e la burrascosa rottura dello scorso giugno tra i due ex sembra essere tornato il sereno. Tutto nel nome delle figlie. Tra Rocio e Raoul " non è mai venuto meno un dialogo civile ", assicura la rivista Oggi che, in esclusiva, ha anticipato i dettagli dell'accordo di separazione che i due attori dovrebbero firmare nelle prossime settimane.

"La vendetta non era un'opzione"

Secondo quanto rivelato dal settimanale, dopo un approccio iniziale battagliero, Rocio Morales avrebbe scelto la via della separazione consensuale anche se un matrimonio con Raoul non c'è mai stato: " Rocìo, anche se furibonda, non si è mai frapposta tra Bova e le figlie: la vendetta non è mai stata un'opzione. Raoul ha potuto vedere le sue bimbe come e quando ha voluto". Sulla base di questi presupposti l'ex coppia avrebbe trovato un accordo ragionevole per mettere un punto definitivo alla relazione e salvaguardare le due bambine, Alma e Luna.

I dettagli dell'accordo

Oggi assicura che è "in fase di definizione un complicato accordo tra le parti ", che è stato reso possibile dal lavoro portato avanti dei legali dei due attori, l'avvocato Antonio Conte per la Morales e l’avvocato David Leggi per Bova. Tra i nodi chiave dell'accordo ci sono la casa, il mantenimento e l'affido, oltre a un extra che i legali di Raoul Bova dovrebbero riconoscere a Rocio come una sorta di indennità. " L'accordo stabilisce l'assegnazione della casa a Rocío (un grande appartamento nel centro di Roma, dove la coppia ha vissuto negli ultimi anni); l'affido condiviso delle bambine, con il collocamento presso la madre; un assegno di mantenimento per Luna e Alma molto corposo, nel cui calcolo è compresa una quota che ripari il danno d'immagine e la sofferenza morale subiti dall’attrice spagnola ", riferisce la rivista.

Il compleanno di Alma

A confermare che tra Raoul e Rocio è tornato il sereno, c'è la festa di compleanno della piccola Alma, che si è svolta negli scorsi giorni.

Nessun party di famiglia ma unanell'appartamento romano, dove Raoul e Rocio hanno vissuto per anni insieme alle figlie, con una sorpresa - due mazzi di fiori per le bimbe - che l'attore di Don Matteo ha voluto fare ad Alma e Luna.