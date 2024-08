Raoul Bova operato al ginocchio d'urgenza. Salta la partecipazione al Magna Graecia Film Festival

Ascolta ora 00:00 00:00

Nonostante i numerosi impegni professionali del periodo Raoul Bova è stato costretto a fermarsi per motivi di salute. Reduce da una breve vacanza a Mykonos con la sua famiglia, di rientro a Roma l'attore si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico d'urgenza al ginocchio presso l'ospedale Gemelli, dove è rimasto ricoverato per due giorni. L'operazione era programmata da tempo in una delle pause dai suoi numerosi impegni privati e lavorativi, ma Bova ha deciso di anticipare l'intervento a causa di alcuni imprevisti. Per questo l'attore ha dovuto annullare la sua partecipazione al Magna Graecia Film Festival.

Il post di scuse di Raoul Bova

Raoul Bova era atteso a Catanzaro per partecipare al Magna Graecia Film Festival, dove avrebbe dovuto presentare il docufilm "La bellezza perduta: Siria" e ricevere il prestigioso premio Colonna d'Oro, un riconoscimento per il suo contributo nel mondo del cinema. A causa dell'intervento d'urgenza e delle difficoltà a muoversi Raoul Bova ha dovuto cancellare la partecipazione all'evento e su Instagram ha voluto chiedere scusa agli organizzatori e al pubblico che lo attendeva a Catanzaro. "Sono molto dispiaciuto perché sarei voluto venire lì con voi, a festeggiare lì con voi. Avrei voluto fare dei bagni nel mio mare della Calabria e presentavi un film a cui tenevo molto, un documentario sulla Siria ma sono sicuro che l'anno prossimo lo rivedremo insieme. Scusate ancora di non essere lì ma c'è stato questo piccolo imprevisto", ha detto l'attore in un video pubblicato sulla sua pagina spagnola e condiviso dall'account del Festival calabrese.

Come sta Raoul Bova dopo l'operazione

Nel breve filmato affidato ai social network Raoul Bova ha poi parlato delle sue condizioni di salute: "Io purtroppo sono qui a Roma. Mi hanno appena dimesso dal Gemelli per un intervento al ginocchio che avevo programmato subito dopo il Magna Graecia Film Festival ma ci sono stati degli imprevisti e quindi ho dovuto anticipare l'operazione". Visibilmente provato e con il ginocchio completamente fasciato per il post-operatorio Bova ha però rassicurato tutti sulle sue attuali condizioni: "Io non sono in una situazione grave, ho fatto un'operazione per stare meglio e starò meglio".

La convalescenza lo terrà lontano dalla scena pubblica per qualche settimana, ma nel frattempo i suoi fan potranno ammirarlo nella nuova stagione di "Emily in Paris" (la quarta), in uscita il 15 agosto, dove compare in alcuni episodi della serie al fianco di Sylvie.