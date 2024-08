Re Carlo vuole la “fare la pace” con Harry, ma a Buckingham palace c'è chi dice "no"

Ascolta ora 00:00 00:00

Un rapporto che pare irrecuperabile. Harry e William, da fratelli sono diventati due perfetti sconosciuti, eppure, nonostante tutto, il re Carlo non vuole gettare la spugna. Secondo alcune voci di corte che sono vicinissime al sovrano, pare che l’ex principe del Galles voglia trovare un modo per ricucire lo strappo con il suo secondogenito. Le cose però non sono per nulla facili. Ma, questa volta, non è Meghan Markle che cerca di tenere il marito al “guinzaglio”, a remare contro l’idea di re Carlo è proprio William. La gola profonda, nel riportare le indiscrezioni al Daily Mail, afferma che il “no” categorico del futuro re d’Inghilterra non è legato a ragioni di dissidi o chissà che altro: William teme per il “futuro” della corona. E ora, Carlo si trova tra l’incudine e il martello.

Come risolvere la situazione. Le voci affermerebbero che il neo-sovrano avrebbe le intenzioni di perdonare quasi tutte le malefatte del figlio. Non solo sarebbe ben propenso a dimenticare il libro scandalo – che ha lasciato ai posteri un’immagine poco brillante della famiglia reale inglese –, ma sarebbe anche deciso a cancellare tutte le mezze verità che sono uscite fuori dal documentario di Netflix. La voce di corridoio rivela che il re Carlo, forse anche a causa delle prove che sta affrontando nell’ultimo periodo, vorrebbe mettere una pietra sopra su tutto solo per unire – di nuovo – la famiglia. Un desiderio dettato dall’amore che prova per il figlio. Eppure, in tutto questo, è William che non vuole scendere a patti con Harry.

“Teme per l’immagine della corona ”, si legge. Da quel che sembra, William ha seriamente paura che aprire ancora le porte a Harry, dopo tutto quello è successo, potrebbe ledere ancora di più il buon nome della corona. Un’immagine che è stata, per davvero, messa alla prova. Non solo per i problemi di salute del re Carlo e di Kate Middleton, ma a far preoccupare William sono tutte le indiscrezioni che sono trapelate sui tabloid, come la foto ritoccata della moglie e molto ancora ancora. Per questo motivo, Carlo si troverebbe in una condizione per nulla facile. Assecondare Harry e inimicarsi William oppure cerca di trovare un accordo benefico per tutti?

La situazione è molto complicata.

stanco di lottare e star dietro ai litigi tra i due fratelli”

Questo perché il re Carlo, sentendo il peso dell’età e di un regno che sta attraversando una crisi profonda, sarebbe “. Le voci dicono, infine, che il sovrano per ora sarebbe disposto a un incontro “tra le parti” e per ragionare su un accordo che possa funzionare per tutti.