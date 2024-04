La visita al centro oncologico: Re Carlo torna in pubblico dopo tre mesi

Nonostante la malattia e le indiscrezioni dei tabloid britannici sull'aggravarsi delle condizioni di salute smentite seccamente da Buckingham Palace, Re Carlo III ha fatto la sua prima apparizione in pubblico quest'oggi, martedì 30 aprile, dopo quasi tre mesi quando lo scorso 6 febbraio aveva deciso di prendersi una pausa dai vari impegni per curare il cancro.

La visita alla clinica

Inevitabilmente fotografato assieme alla consorte Camilla, l'occasione per questa prima uscita ufficiale è stata la visita all'University College Hospital Macmillan Cancer Centre, struttura oncologica aperta nell'aprile 2012: il gesto è anche simbolico per mettere sotto i riflettori l'importanza delle cure e della ricerca sui tumori. In particolare, questo centro possiede un'importante innovazione nella ricerca e trattamenti innovativi che potranno essere molto utili, nel prossimo futuro, per tutti gli ammalati. All'esterno della struttura la coppia ha sorriso e salutato la folla e i media presenti prima di entrare per incontrare medici specialisti, i pazienti e le loro famiglie.

Come sta Re Carlo

Proprio per smentire chi dipingeva il sovrano in precarie condizioni di salute, un portavoce di Buckingham Palace ha dichiarato nei giorni scorsi che il programma di cure continuerà come da protocollo " ma i medici sono sufficientemente soddisfatti dei progressi compiuti finora. Il Re è ora in grado di riprendere una serie di compiti rivolti al pubblico. I prossimi impegni saranno adattati ove necessario, per ridurre al minimo eventuali rischi per il proseguimento della guarigione di Sua Maestà". Apparso pallido in viso, i presenti all'esterno della struttura hanno detto di averlo visto comunque discretamente in forma e sorridente.

I prossimi impegni

Pur con tutta la prudenza del caso, da oggi si aprono una serie di impegni e numerose apparizioni pubbliche di Carlo nelle prossime settimane mentre iniziano le preparazioni per la visita di Stato dell'imperatore e dell'imperatrice di Giappone a giugno. Non è chiaro, per adesso, a quanti dei tradizionali eventi reali estivi tra cui la parata formale per il compleanno del re e le corse di cavalli al Royal Ascot, riuscirà a prendere parte mentre continuano i suoi trattamenti.

L'apparizione odierna di Re Carlo dà forza anche ai malati di cancro sulla consapevolezza e sui benefici della diagnosi precoce: grazie all'esempio del sovrano, il Servizio sanitario nazionale inglese ha affermato che il numero di persone che cercano consigli sui problemi della prostata è aumentato di 11 volte nelle settimane successive all’annuncio della problematica che lo ha colpito e per la quale è stato operato a gennaio.