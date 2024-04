"Si stanno preparando al peggio". Paura per Re Carlo III

Le indiscrezioni sulla salute di Carlo III che trapelano da Buckingham Palace non sarebbero per nulla incoraggianti. “È peggiorato” , dicono gli insider. Non starebbe rispondendo alle cure come i medici si aspettavano. Sembra addirittura che lo staff di Palazzo abbia completato delle nuove modifiche all’Operazione “Menai Bridge”, ovvero l’organizzazione per il funerale del Re. Per la verità, però, la situazione apparirebbe piuttosto confusa, poiché altre fonti garantiscono che Sua Maestà starebbe già pensando al ritorno ai suoi doveri ufficiali per il prossimo mese.

“Preparati al peggio”

“[La situazione] non è buona” , ha scritto l’esperto reale Tom Sykes sul Daily Beast, parlando delle attuali condizioni di salute di Re Carlo III. L’informazione arriverebbe da persone molto vicine al sovrano. Un amico di Sua Maestà, sempre al sito, avrebbe puntualizzato: “Naturalmente lui è determinato a sconfiggere [il tumore], lo stanno attaccando con ogni mezzo. Tutti rimangono ottimisti, ma [Carlo] sta male. Molto più di quanto stiano lasciando intendere”.

Buckingham Palace ha scelto di non dare ulteriori aggiornamenti, almeno per ora, sulla malattia del monarca . “Certo, se Carlo fosse un privato cittadino la sua salute sarebbe esclusivamente affare suo”, ha proseguito Sykes , “ma lui è il leader di una monarchia ereditaria, un capo di Stato…la sua prognosi è una questione di pubblico interesse”. Su questo tema gli esperti dibattono da tempo, senza trovare una linea di pensiero condivisa in maniera unanime. In ogni caso, ha scritto i sito Tmz, “sembra che tutti sperino per il meglio, ma si stiano preparando al peggio”.

“Modifiche all’Operazione Menai Bridge

Un indizio sul fatto che le cose non starebbero andando per il verso giusto verrebbe dall’indiscrezione secondo cui “i piani per il funerale (del Re, ndr) sono stati regolarmente aggiornati”. Tuttavia dobbiamo precisare e quell’avverbio, “regolarmente” , lo fa notare molto bene, che l’organizzazione dell’Operazione Menai Bridge, dell’estremo saluto al sovrano, verrebbe continuamente modificata. Ciò vale per tutti i sovrani. Non si tratterebbe di un progetto stabilito una volta per tutte e poi lasciato in cassaforte fino al momento di concretizzarlo.

Infatti una fonte dell’esercito ha garantito al Daily Beast che l’aggiornamento dei piani sarebbe costante, dunque “è assurdo trarre qualunque tipo di interpretazione. Pianificare per il peggio è ciò che fanno i militari…Una seria pianificazione per il funerale di Carlo è iniziata il giorno successivo alla sepoltura della Regina”.

A turbare gli esperti e i tabloid è la notizia secondo la quale in questo periodo i collaboratori del Re si starebbero concentrando, forse, in modo molto più assiduo sull’Operazione Menai Bridge. Su questo punto, però, gli insider sono piuttosto cauti: “I piani sono stati rispolverati e attivamente aggiornati. Non è più di quanto ti aspetteresti, visto che al Re è stato diagnosticato un cancro. Ma il fatto che circolino [queste indiscrezioni] ha di sicuro concentrato l’attenzione” del pubblico sullo stato di salute del monarca, ha dichiarato al Daily Beast una fonte.

Del resto, ha chiarito un altro insider, organizzare i funerali dei Re “non è una questione emotiva, è un lavoro preso molto seriamente e comprensibilmente nessuno vuole farsi cogliere impreparato” . Secondo Sykes, però, ci sarebbe un secondo indizio, forse molto più importante degli aggiornamenti al Menai Bridge: la presenza di “un documento di revisione” relativo al funerale della Regina, che " circola a Whitehall” e analizzerebbe “ciò che è andato bene…e ciò che si potrebbe far meglio quando morirà il prossimo monarca”.

Carlo pensa ai doveri ufficiali

La situazione appare piuttosto caotica, anche perché un altro insider ha dichiarato a Vanity Fair.com: “[Carlo] sta bene, ma è frustrato più che altro dal fatto di aver dovuto prendere una pausa” dagli impegni pubblici. “È un buon paziente, ma non sempre una persona paziente” . Al punto che starebbe già pensando di riprendere i doveri ufficiali a maggio 2024.