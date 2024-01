Il reality, le nozze e l'addio: la storia d'amore tra Selvaggia Lucarelli e Laerte Pappalardo

Prima dell'attuale compagno, Lorenzo Biagiarelli, Selvaggia Lucarelli ha avuto alcune storie importanti. Tra queste c'è sicuramente la relazione con Laerte Pappalardo, figlio di Adriano Pappalardo, con il quale è stata sposata dal 2004 al 2007. Il matrimonio terminò con una serrata battaglia legale per questioni economiche, ma a unirli ancora c'è il figlio Leon, nato nel 2005.

L'incontro all'Isola dei famosi

È' il 2003. Selvaggia Lucarelli è reduce dalla fine della storia d'amore con l'attore Max Giusti con il quale ha lavorato in teatro e è già un volto noto del web con il suo blog Stanza Selvaggia. Grazie al suo pungente sarcasmo, la Lucarelli viene chiamata come ospite in alcuni programmi fino a quando viene scelta per ricoprire il ruolo di opinionista all'Isola dei famosi. È settembre e nel cast del reality show c'è anche Adriano Pappalardo. In studio, tra i familiari dei concorrenti, c'è Laerte, il figlio del cantante, e tra lui e Selvaggia scocca la scintilla. "Mi ha travolto con la sua irruenza", racconterà lei anni dopo a Pomeriggio 5. La passione li travolge e la coppia brucia le tappe.

La gravidanza

Cinque mesi dopo il loro primo fortuito incontro, Selvaggia e Laerte aspettano già un figlio. Lei è impegnata in radio con due programmi - Dietro le quinte e Senti chi sparla - mentre lui cerca di rimanere fuori dal mondo della tv e rifiuta di partecipare all'Isola dei famosi 2, al via a settembre 2004. L'amore tra loro invece va a gonfie vele e anche se è presto per parlare di futuro e famiglia nel maggio 2004 Selvaggia Lucarelli scopre di essere incinta. Così arriva l'annuncio delle nozze.

Il matrimonio a Roma

Il 15 luglio 2004 Selvaggia Lucarelli e Laerte Pappalardo si sposano in un ex convento all'interno delle terme di Caracalla a Roma e alla presenza di circa ottanta invitati, tra i quali spiccano Alessia Ventura, ex concorrenti di reality come Patrizia De Blanck, Giada De Blanck e l'attore Davide Ricci. La sposa indossa un abito bianco disegnato dallo stilista Franco Ciambella, che nasconde i primi accenni della gravidanza, lui sfoggia un completo blu di Dolce e Gabbana. Dopo avere pronunciato il sì davanti all'officiante civile la coppia, parenti e amici festeggiano in un noto ristorante sulla spiaggia di Santa Severa.

La nascita di Leon

Sei mesi dopo le nozze nasce Leon Pappalardo. È il 15 gennaio 2005. A poche settimane dal parto, Selvaggia Lucarelli torna ai suoi impegni professionali conciliando il ruolo di mamma, moglie e conduttrice radiofonica nel programma “Senti chi sparla” su Rai Radio 2. Nel 2006 arriva la proposta di Mediaset di entrare da concorrente in un reality show. Barbara d'Urso la sceglie per La fattoria 3 e Selvaggia accetta e vola in Marocco, dove viene registrato il reality. Ma a un passo dalla finalissima viene eliminata dal televoto.

La crisi coniugale

Le nozze celebrate nel 2004 non hanno vita lunga. Ad appena tre anni dal "sì", nel 2007, la coppia entra in crisi. I motivi dei dissapori tra i due coniugi non si conoscono ma la conduttrice radiofonica e il figlio di Adriano Pappalardo decidono di prendere strade diverse e avviano le pratiche per il divorzio. La fine della loro relazione, però, è tutt'altro che serena. Le tensioni tra i due, soprattutto sull'aspetto economico della gestione del figlio Leon, li portano dritti in tribunale. "Noi non abbiamo avuto una separazione travagliata per via di nostro figlio, ma solo un contenzioso di natura economica", dichiarerà anni dopo Selvaggia Lucarelli a Pomeriggio 5.

La battaglia legale

La battaglia legale va avanti per anni e nel 2011 la Lucarelli accusa in diretta tv l'ex marito. Laerte Pappalardo è ospite di Federica Panicucci a Mattino 5, in studio si parla dei diritti dei padri separati e dei rapporti tra genitori separati e figli. Sebbene l'uomo eviti di entrare nei dettagli della separazione, Selvaggia Lucarelli non apprezza le sue dichiarazioni e chiama in diretta innescando una lite con l'ex compagno e si scopre delle frizioni sul mantenimento. Nello stesso anno Laerte Pappalardo partecipa da concorrente all'Isola dei famosi e la Lucarelli impone un diktat alla produzione "per chiedere che non si parlasse di me e di mio figlio, non volevo che venisse strumentalizzata la nostra separazione", spiegherà la Lucarelli. Oggi Selvaggia Lucarelli è fidanzata con il foodblogger Lorenzo Biagiarelli. Non si sa invece niente della vita privata di Laerte Pappalardo.