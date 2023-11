"La devi smettere", "Parlo quanto voglio". Rissa in diretta tra Lucarelli e Mammucari

Lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari ha avuto un nuovo round nell'ultima puntata di Ballando con le stelle. Al termine della sua esibizione, Mammucari si è presentato davanti alla giuria ma i giudizi non sono stati lusinghieri come il conduttore si aspettava. Il clima si è subito infiammato e quando la parola è passata a Selvaggia Lucarelli, lo scontro è stato inevitabile.

Cosa è successo in puntata

La giurata ha cominciato con leggerezza il suo intervento, ma la replica di Teo non è stata altrettanto morbida. "T eo, devo dire che mi fai tenerezza stasera... ", ha esordito Selvaggia Lucarelli, ma Mammucari l'ha subito zittita: " Mi fai tenerezza tu, mi pari un albero di Natale per come sei vestita. Io non posso farti tenerezza, sono venuto qua e mi sono messo in gioco, cosa che tu non farai mai".

L a giurata è rimasta basita e Matano è intervenuto : "Teo non puoi zittire tutti se qualcosa non ti va bene". A quel punto Milly Carlucci ha invitato il concorrente ad ascoltare la Lucarelli, che si è lamentata. "Ma una può dire due parole e venire subito interrotta? Io ci provo ma..." , ha cominciato la giurata, venendo subito interrotta da Mammucari e a quel punto la situazione è precipitata.

Il botta e risposta Lucarelli-Mammucari

Mammuccari ha accusato Selvaggia Lucarelli di aver parlato male di lui a Domenica In, ma la giornalista è rimasta in silenzio e Teo l'ha incalzata, costringendo Milly Carlucci a intervenire per ridare la parola alla giornalista. " Milly ma cosa posso dire, c'è un registro di aggressività. Non ci sono i presupposti per parlare, ogni volta che lo faccio vengo interrotta e si tirano fuori cose non successe qui che la gente non capisce. Con Mara era una battuta, è deprimente doverlo spiegare a un comico", ha proseguito la giurata senza dare un'opinione sull'esibizione e Mammuccari a quel punto è intervenuto nuovamente: " E' deprimente anche che sei lì che parli da mezz'ora e ancora non hai detto niente. Parla perché non puoi fare un monologo ".

Le scuse di Mammuccari in diretta