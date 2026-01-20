"So come ci si sente": l'ex presunta amante di David Beckham sostiene Brooklyn

Dopo le dure accuse lanciate da Brooklyn Beckham contro i genitori, arriva un commento che riaccende ulteriormente i riflettori sulla famiglia più famosa del calcio britannico. A parlare è Rebecca Loos, ex assistente personale e presunto flirt di David Beckham, che sui social ha reagito pubblicamente alle dichiarazioni del primogenito dell’ex calciatore.

"La verità viene sempre a galla”

Rebecca Loos, 48 anni, ha affidato a Instagram la sua reazione allo sfogo di Brooklyn, rispondendo ad alcuni commenti sotto un suo recente post. A un follower che le segnalava le parole del figlio maggiore dei Beckham e parlava di una “facciata” finalmente smascherata, Loos ha risposto senza mezzi termini: “ Sono felice che finalmente si stia difendendo e che abbia deciso di parlare apertamente ”.

L'attacco a Nicola Peltz Beckham

Il commento più forte riguarda Nicola Peltz Beckham. “ Mi sono sentita davvero dispiaciuta per sua moglie, sapendo fin troppo bene come possono essere ”, ha scritto Loos, lasciando intendere una conoscenza diretta delle dinamiche familiari. A un altro utente che definiva “affascinante” l’ammissione di Brooklyn, l’ex assistente ha aggiunto: “ La verità viene sempre fuori ”, accompagnando il messaggio con un cuore.

Il passato di Rebecca Loos

Rebecca Loos aveva lavorato come assistente personale di David Beckham nel 2003, periodo in cui sostenne di aver avuto una relazione con l’allora capitano della nazionale inglese. Contattati dai media statunitensi, i rappresentanti della Loos hanno preferito non rilasciare commenti ufficiali, mentre dallo staff di David e Victoria Beckham non è arrivata alcuna risposta immediata.

Lo sfogo di Brooklyn contro i genitori

Le parole di Loos arrivano all’indomani del lungo messaggio pubblicato da Brooklyn Beckham su Instagram. Il 26enne ha deciso di rompere il silenzio dopo mesi di indiscrezioni su una presunta frattura familiare, accusando i genitori di aver diffuso “ innumerevoli bugie ” e di aver cercato “ in ogni modo ” di danneggiare il suo rapporto con la moglie Nicola Peltz Beckham per tutelare la propria immagine pubblica.

“Non voglio riconciliarmi”

Nel suo sfogo, Brooklyn ha dichiarato apertamente di non voler ricucire i rapporti con la famiglia e di essersi finalmente deciso a difendere se stesso. Tra le accuse più gravi, anche quella secondo cui i genitori avrebbero tentato di convincerlo a rinunciare ai diritti sul proprio nome prima del matrimonio, celebrato nel 2022.

Una frattura sempre più pubblica

Le reazioni di Rebecca Loos aggiungono un ulteriore tassello a una vicenda che continua ad allargarsi ben oltre i confini

familiari. Mentre David e Victoria Beckham restano in silenzio, il racconto di Brooklyn trova, trasformando una crisi privata in un caso mediatico di