"Il rancore...". Romina Power replica ad Al Bano sulla cannabis

"Serbare rancore non fa altro che danneggiare entrambe le parti coinvolte ". È la replica di Romina Power ad Al Bano dopo che il cantautore di Cellino San Marco, in una recente intervista rilasciata al settimanale "Oggi", ha mosso alcune accuse nei confronti dell'ex moglie relative al presunto consumo di cannabis. Una circostanza che, secondo l'artista pugliese, avrebbe decretato la fine del loro matrimonio. " Impariamo dagli errori commessi e andiamo avanti con comprensione piuttosto che con rabbia o risentimento reciproco. Abbiamo delle tournée in programma e il canto che offriamo insieme suscita gioia in tante persone: vorremmo continuare, a Dio piacendo, a donare momenti di bellezza e felicità ", è la risposta pacata della cantante e pittrice statunitense alle polemiche di questi giorni.

La replica di Romina Power ad Al Bano

Una storia d'amore intensa, quella tra Al Bano e Romina, giunta al capolinea dopo trent'anni di matrimonio e successi discografici. Oltre alla tragica scomparsa della figlia Ylenia, che ha segnato un punto di non ritorno per la coppia, sembrerebbero esserci altri motivi alla base della storica rottura. Nell'intervista al settimanale "Oggi", il cantautore di Cellino San Marco ha puntato il dito contro l'ex moglie che, al tempo, avrebbe fatto uso di cannabis " anche quattro volte al giorno ". Tale sarebbe stato il consumo di stupefacente, a detta del cantante pugliese, da incidire sulla loro relazione. " Le relazioni durano quando tutti e due si è impegnati nella crescita insieme. - replica Romina attraverso le pagine del quotidiano La Stampa - È importante che esista il dialogo e la comprensione, ma soprattutto che ci si ascolti a vicenda. In America diciamo: 'Happy wife, happy life', ossia 'moglie felice, vita felice'. Come la terra ci insegna, un seme, per quanto prezioso, non può essere lasciato alla mercé delle intemperie ma ha bisogno di protezione all'inizio e poi cura e attenzione costante. Ha bisogno di calore e di sentirsi nutrito ".

La carriera

Cantante, attrice, conduttrice tv, attivista, pittrice e scrittrice. Romina Power è senza dubbio un'artista a tutto tondo: " Ma vorrei spendere più tempo scrivendo e dipingendo, - dice - oltre che a coltivare il mio giardino ". Figlia d'arte - Tyrone Power e Linda Christian, i suoi genitori, erano entrambi attori - è cresciuta ascoltando la musica di Bob Dylan. " Quando iniziai a comporre, - racconta - le mie prime canzoni erano di protesta ma mi dissero che in Italia ci volevano canzoni d'amore. Ora credo che sia più 'rivoluzionario' cantare il grande amore, perché non esistono più la poesia e la delicatezza dello stare insieme, come accadeva invece negli anni passati ".

L'amore per la Puglia e la causa ambientale

Spirito libero, Romina approdò a Cellino San Marco dagli Stati Uniti negli anni '70: " Pensavano tutti che fossi matta. - ricorda - Ora la Puglia l'hanno scoperta tutti. ". Un legame, quello con la terra d'origine di Al Bano, che cerca di preservare anche attraverso l'impegno per la causa ambientale. " Nel Salento c'erano delle stupende zone protette dove avevano nidificato fenicotteri rosa e tartarughe marine. - dice - Purtroppo, non si sa come, certi comuni hanno trovato il modo di entrare anche lì e costruire in maniera dissennata. Per non parlare di quello che sta succedendo lungo un tratto della costa vicino a Porto Cesareo: alcuni comuni vogliono convogliare le loro acque fognarie in enormi vasche a cielo aperto e riversare il troppo pieno in mare. Sarebbe un disastro ambientale, senza contare che gli odori farebbero fuggire i turisti ".

Il futuro