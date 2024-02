Riccardo Fogli, il retroscena sull'intervento alla mano: cosa è successo

Tra trenta giorni potrà tornare a suonare la chitarra. È questa la prima rassicurazione che Riccardo Fogli ha voluto dare ai suoi fan attraverso le pagine della rivista Novella2000, che lo ha raggiunto nella sua tenuta in Maremma, in Toscana, dove sta affrontando la riabilitazione a seguito di un intervento alla mano. Lo scorso 18 gennaio l'artista aveva fatto preoccupare i suoi ammiratori, condividendo sulla piattaforma Instagram una foto dall'ospedale e mostrando la mano fasciata. Oggi però, a distanza di due settimane dall'operazione, Fogli ha rassicurato tutti e si è detto pronto a tornare a suonare davanti al pubblico molto presto.

I motivi dell'intervento chirurgico

A costringerlo a sottoporsi al delicato intervento chirurgico alla mano è stato un inconveniente, così riferisce la rivista, "imputabile alle vibrazioni della motosega", l'attrezzo usato per potare gli alberi di ulivo che si trovano nella masseria in Maremma, nella quale Riccardo Fogli vive da anni insieme alla moglie Karin Trentini e la figlia Michelle. Insomma, tutta colpa del giardinaggio e dell'amore per la sua terra e per gli ulivi, ai quali il cantante ha prestato così tante attenzioni da finire in ospedale. "Mi sono consumato i tendini potandoli, per questo ho una mano offesa", ha raccontato nell'intervista il cantautore toscano, parlando anche del suo recupero: "Mi hanno da poco tolto i punti promettendomi che a trenta giorni dall'intervento potrò di nuovo suonare la chitarra".

Il messaggio di Riccardo Fogli

I fan di Riccardo Foglio possono dunque dormire sonni tranquilli. L'inconveniente alla mano, che ricorda un po' quello di cui fu protagonista Gianni Morandi nel 2021, non fermerà Riccardo Fogli che è pronto tornare davanti al suo pubblico il più presto possibile. Del resto, il ricovero e l'intervento erano passati in sordina proprio per volontà di Fogli, che solo dopo l'operazione ha deciso di rivelare di essere in clinica per un problema non serio. La foto pubblicata attraverso il suo account Instagram, senza troppi chiarimenti nè tantomeno dettagli, però, aveva alimentato dubbi e preoccupazioni tra i suoi follower, oltre 50mila. Così l'intervista è servita a rassicurare tutti e a fare tirare un sospiro di sollievo ai suoi ammiratori. "Oltre agli ulivi e alle piante coltivo anche la gratitudine, che cresce più rigogliosa che mai", ha concluso Riccardo Fogli abbracciando virtualmente il suo pubblico.