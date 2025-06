Riccardo Fogli, la storia con Patty Pravo, la moglie di 31 anni in meno: perché lasciò i Pooh

Dopo le tre serate evento de Il Volo Canale 5 punta su I Pooh per un'altra grande serata di musica. Nella splendida cornice di piazza San Marco a Venezia Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian si esibiranno in concerto con il loro "POOH: Noi Amici x Sempre". Con l'occasione la band riproporrà le canzoni di maggior successo e alcuni duetti inediti eseguiti con una serie di ospiti, che si alterneranno sul palco sotto la guida esperta di Michelle Hunziker. Sul palco, insieme ai tre Pooh, ci sarà anche Riccardo Fogli che, dopo la prematura scomparsa di Stefano D'Orazio, è tornato a esibirsi con il gruppo.

Perché ha lasciato i Pooh

Era il 1966 quando Riccardo Fogli si univa a I Pooh. Sette anni più tardi, con alle spalle centinaia di concerti, il successo e fan deliranti, nel 1973 decise di separarsi dalla band per intraprendere una carriera solista. Sull'addio si disse tutto e il contrario di tutto. Inizialmente la stampa parlò di forti incomprensioni tra i componenti del gruppo, ma a mettere la parole fine alle illazioni fu Riccardo Fogli, che spiegò i reali motivi che lo avevano spinto a lasciare i Pooh. "Mi ero fidanzato con Nicoletta, Patty Pravo. La storia iniziò quando io ero ancora sposato con Viola Valentino, e le prime settimane abbiamo fatto tutto di nascosto. Poi iniziarono a uscire i primi articoli. Né io né Nicoletta parlavamo con la stampa ovviamente, ma poi la questione divenne una cosa sempre più grande e grave. Viola mi cacciò di casa. E Patty era una donna troppo nota, stava diventando troppo invadente per il gruppo. Io ho lasciato il gruppo perché molto amichevolmente un giorno i miei migliori amici mi hanno detto: 'Ricky questa faccenda si complica, si parla di te e Nicoletta e questa cosa si mescola al lavoro. Cosa decidi?' E sono andato", rivelò Fogli a Domenica In nell'aprile del 2024.

L'amore con Patty Pravo

Negli anni '70 la storia tra Riccardo Fogli e Patty Pravo fece molto scalpore. Quando si incontrarono per la prima volta nel backstage di un evento la scintilla divampò tra di loro. Lei aveva appena lasciato l'arredatore romano Franco Baldieri (sposato pochi mesi prima), lui era coniugato con Viola Valentino. Per la stampa scandalistica il loro amore segreto era oro colato. Messo alla porta dalla moglie, Riccardo Fogli e Patty Pravo iniziarono a vivere la loro storia d'amore alla luce del sole, ma quando il bassista dei Pooh decise di lasciare la band e iniziare un percorso da solista Patty venne additata come la "Yoko Ono dei Pooh". Ancora legalmente sposati ma con la voglia di coronare un sogno d'amore, nel 1973 i due cantanti celebrarono un matrimonio celtico a Gretna Green, in Scozia, ma un anno dopo si dissero addio a causa delle infedeltà di Pravo.

La moglie più giovane

Dopo avere divorziato due volte, nel 2010 Riccardo Fogli ha sposato in terze nozze la modella romana Karin Trentini, di trentuno anni più giovane di lui. Quando si conobbero, nel 2006 Karin aveva 28 anni e Fogli 61. " Ero una fan innamorata. L'ho amato per anni e lui non sapeva neanche che esistevo. Da quando avevo 16 anni sono andata a tutti i concerti, ero davvero pazza di lui. Poi a 28 finalmente mi ha notata ", raccontò anni fa la donna. La differenza di età, però, non ha mai pesato sulla coppia se non per l'opinione pubblica e insieme Fogli e la moglie hanno avuto anche una figlia, Michelle.

Dopo avere lavorato per diversi anni come ballerina in televisione, dividendosi tra Rai e Mediaset, Karin Trentini è diventata un'imprenditrice e oggi gestisce un Bed & Breakfast e ha creato una sua linea di prodotti di bellezza.