Il volo dal 5° piano poi lo schianto: lo strana morte del cane dell'ex pilota Riccardo Patrese

Ascolta ora 00:00 00:00

Paura tra i passanti a Padova, dove un chihuahua è morto dopo esser precipitato da un balcone al quinto piano di uno stabile in via Altinate: stando a quanto ricostruito poco dopo il drammatico episodio, il cane era di proprietà di Riccardo Patrese e della moglie Francesca Accordi.

I fatti si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 26 gennaio, davanti agli occhi di numerose famiglie padovane che passeggiavano per le vie del centro cittadino. Sono all'incirca le ore 18.30 quando il cagnolino, anziano e da tempo malato, cade dal terrazzo e finisce sul marciapiede dinanzi all'edificio. La bestiolina, dopo un debole guaito, resta immobile e inizia a sanguinare, per cui è chiaro a tutti che ormai non ci sia più nulla da fare. Superato lo choc iniziale, i passanti si attivano immediatamente: c'è chi si occupa di contattare le forze dell'ordine per segnalare l'episodio e chi, consapevole del fatto che la famiglia fosse all'oscuro di tutto, inizia a citofonare con l'obiettivo di risalire all'identità del proprietario.

Da casa dell'ex pilota di Formula Uno scende la domestica sudamericana, che resta inizialmente impietrita dinanzi a quella scena, poi avvolge amorevolmente il cagnolino in una coperta che aveva portato con sé e lo riporta all'interno dell'abitazione. Come emerso poco dopo, la donna dà il triste annuncio a Patrese a alla moglie per telefono, dal momento che entrambi si trovavano negli Stati Uniti d'America. Sul posto giunge anche una volante della polizia, e gli inquirenti iniziano a raccogliere le prove e le testimonianze dei presenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e valutare l'esistenza di eventuali responsabilità.

Al momento non c'è ancora una versione ufficiale, ma sembra che il cane, che da tempo ormai soffriva di crisi epilettiche, sia riuscito a sgusciare tra la ringhiera o a

scavalcare la balaustra. A quanto pare, come riferito da Il Mattino di Padova, il chihuahua aveva la consuetudine di affacciarsi al balcone: potrebbe esser stata una delle sue crisi ad aver causato il tragico incidente.