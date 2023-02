Addio a Richard Belzer, il detective John Munch di "Law & Order"

Se n'è andato a 78 anni nella sua casa di Bozouls, nel sud-ovest della Francia, l'attore statunitense Richard Belzer, notissimo detective John Munch nelle serie tv Homicide (1993-1999) e Law & Order - Unità vittime speciali (1999-2016). L'annuncio è stato dato dall'amico di lunga data, lo srittore Bill Scheft, che ha raccontato calcando il carattere di Belzer: " Aveva molti problemi di salute e le sue ultime parole sono state: 'Vaffanculo, figlio di puttana' ".

Non c'è da stupirsi per queste parole, visto che gli esordi dell'attore furono proprio come un famoso 'standup comedian' nei teatri newyorkesi. Tagliente performer aveva debuttato al cinema nel divertente The Groove Tube del1974, ma per lungo tempo aveva intrattenuto il pubblico con la sua comicità nel Saturday Night Live. Proprio questi suoi brillanti esordi attirarono l'interesse del mondo del cinema. Belzer fu infatti protagonista, anche se in parti minori, di molti film come Saranno famosi (1980) e Scarface (1983).

Il grande successo arrivò però con la sua intepretazione del cinico detective John Munch, nel primo episodio della serie Tv Homicide del 1993, andando avanti fino al 2016 con la sua ultima apparizione nella serie Law & Order - Unità vittime speciali. Il suo personaggio entrò prepotentemente nell'immaginario collettivo grazie alla grande capacità di Belzer di dargli un'anima riconoscibile e precisa. "Disegnato" su un'investigatore di Baltimora realmente esistito, Il suo John Munch era un detective ostinato, estremamente intelligente dalle battute taglienti.