Matteo Giunta, gli incontri segreti con Federica Pellegrini: "Usavamo il bagagliaio della mia auto"

La vita privata di Federica Pellegrini ha sempre attirato l'attenzione di media e pubblico. Fuori dalle vasche, dove collezionava medaglie, record e qualche delusione, la campionessa di nuoto ha dato adito a molti gossip per i suoi amori, primo tra tutti quello con Filippo Magnini. Quando la relazione con quest'ultimo terminò la Divina si dichiarò single ma in realtà - era il 2017 - frequentava in gran segreto il suo allenatore, Matteo Giunta, e solo in concomitanza con il ritiro dell'ex nuotatrice dalle gare uscirono allo scoperto. Dei loro incontri furtivi ne ha parlato Giunta nel corso dell'ospitata fatta nel programma di Rai1 "La volta buona".

La relazione segreta

Per circa tre anni Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno tenuto nascosta la loro storia e i motivi erano ovvi. Esporre la relazione all'attenzione della stampa scandalistica avrebbe potuto creare molte difficoltà al tecnico, così di comune accordo decisero di nascondersi. Pubblicamente erano allenatore e allieva ma privatamente amanti. " Fede continuava a nuotare e io ero il suo allenatore non volevamo creare dinamiche particolari nella squadra così all'inizio me la sono tirata di brutto" , ha raccontato lo sportivo a Caterina Balivo, parlando degli incontri segreti che lui e la Divina consumavano lontano da occhi indiscreti: " Usavamo il bagagliaio della mia auto per non farci beccare dai paparazzi. Era ampio, quasi un salottino ". Per due anni Federica e Matteo, che nel 2022 è diventato suo marito, hanno tenuto nascosta la storia eludendo i paparazzi.

I paparazzi e i depistaggi

A fornire ulteriori dettagli su cosa succedeva a margine degli allenamenti, che la nuotatrice sosteneva giornalmente, è stata Pellegrini poche settimana fa nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta: " Eravamo molto bravi e sempre professionali. Ancora non vivevamo sotto lo stesso tetto, quindi questo rendeva le cose un po' più semplici, e quando volevamo stare comunque insieme e vivere insieme, arrivavamo in piscina con due macchine separate, in due momenti diversi, oppure con la stessa macchina e lui nel bagagliaio" .

Non sapevo mai dove lasciarlo, dove aprirgli il bagagliaio

stazionavano davanti alla piscina di Verona, dove Federica Pellegrini si allenava con Giunta, e sfuggire agli obiettivi non era facile. "", scherzò la campionessa.