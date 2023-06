"Ho finto di non vedere la malattia". La rivelazione della figlia di Bruce Willis

Sono passati quindici mesi dall'annuncio del ritiro di Bruce Willis dalle scene. Lo scorso marzo la famiglia rivelò che l'attore era stato colpito da afasia - una condizione che compromette il linguaggio e l'espressione verbale - e poco dopo arrivò la dura notizia: demenza senile. Da quel momento la famiglia - l'ex moglie Demi Moore, l'attuale compagna Emma Heming e le figlie - ha fatto quadrato attorno a Bruce e solo oggi, a distanza di tempo, la terzogenita Tallulah parla del dolore provato per la diagnosi senza ritorno. " Per mesi ho negato e fatto finta di non vedere il declino di mio padre, una cosa di cui non vado fiera ", ha confessato a Vogue la 29enne figlia di Willis e Demi Moore.

Nella lunga intervista rilasciata alla rivista americana, Tallulah Willis ha parlato del suo profondo dolore per il declino delle condizioni di salute del padre, accaduto proprio in un momento molto complicato per lei: " La verità è che anche io ero troppo malata per gestirlo. Negli ultimi quattro anni ho sofferto di anoressia nervosa, di cui sono stato riluttante a parlare e la notizia della malattia di mio padre mi ha turbato ". La figlia di Bruce Willis e Demi Moore ha raccontato di avere pensato che l'attore avesse voluto prendere le distanze da lei e dalle sorelle volutamente, prima che arrivasse la sentenza medica.

Gli esordi della malattia di Bruce Willis

" Sapevo che qualcosa non andava da molto tempo", ha rivelato Tallulah, spiegando l'esordio della malattia nell'attore: "È iniziato con una sorta di vaga indifferenza, che la famiglia ha attribuito alla perdita dell'udito sul set di "Die Hard", che ha incasinato le orecchie di papà". Ma le mancate risposte, l'apatia e l'indifferenza che Bruce Willis mostrava in famiglia, in realtà, nascondevano una patologia: "Successivamente quella mancanza di risposta si è ampliata e talvolta l'ho presa sul personale. Aveva avuto due bambini con la mia matrigna, Emma Heming Willis, e pensavo avesse perso interesse per me. Ma questo era lontano dalla verità" .

Il doloroso ricordo