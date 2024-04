"Rimbalzata in maniera brutta". Lo schiaffo alla Leotta a Berlino

"Non mi hanno fatta entrare, rimbalzata in maniera davvero brutta". Così Diletta Leotta ha raccontato la disavventura vissuta a Berlino pochi giorni fa, quando si trovava nella capitale tedesca con il compagno, Loris Karius. In Italia, forse, non sarebbe accaduto vista la sua popolarità, ma in Germania Diletta Leotta è pressoché una sconosciuta per questo i buttafuori del locale più famoso di Berlino, il Berghain, non si sono fatti problemi a negarle l'accesso.

Diletta Leotta rimbalzata al Berghain

In radio Diletta Leotta ha raccontato quanto accaduto a lei e al fidanzato durante una serata a Berlino. "Avevo tanta voglia di andare al Berghain, dove però c'è una selezione severissima", ha rivelato l'inviata sportiva in diretta su 105, dove conduce il programma Take Away insieme allo speaker radiofonico Daniele Battaglia. "Sono arrivata davanti con il mio cappotto bellissimo, quello giallo tutto peloso, e un sorriso smagliante e ho detto: 'Ciaooooo!'", ha proseguito Diletta, ma tanta esuberanza è stata ripagata con un secco "no" e la delusione per la bella siciliana è stata grande.

"Non mi hanno mai rimbalzato in maniera così brutta. Ma Loris ha fatto un errore perché mi ha spostato per prima, per diciamo entrare per prima perché solitamente le ragazze hanno più chance", invece la mossa del tedesco non è servita ad ammorbidire i buttafuori posizionati all'ingresso del Berghain e con un gesto Diletta e Loris sono stati respinti. "Mi ha guardato e mi ha fatto (Leotta scuote la testa, ndr) e ha riso, ha riso pure", ha dichiarato ancora la siciliana, aggiungendo che insistere sarebbe stato inutile: "Loris mi ha spinto per andare via immediatamente perhé lì non puoi insistere, se è no è no".

La reazione del popolo dei social

Il Berghain, locale iconico di Berlino situato in una ex centrale termica - che quest'anno festeggia i vent'anni di attività - è uno dei più esclusivi d'Europa e tempio della musica techno. La leggenda narra che anche personaggi di spicco come Elon Musk e Rihanna siano stati "rimbalzati" dalla security all'ingresso. Niente di strano, dunque, per Diletta Leotta e Loris Karius che si sono consolati trascorrendo la serata in un altro locale berlinese. Ma sui social il video racconto dell'inviata sportiva ha suscitato ilarità. "Il giallo è stato un errore fatale (mai mettere il giallo mai)", ha ironizzato un utente, mentre un altro ha punzecchiato Loris Karius: "Quindi manco Karius conoscevano?!".