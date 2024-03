"Ci sposiamo a...". Diletta Leotta spiazza Antonella Clerici sulle nozze

Diletta Leotta e Loris Karius si sposeranno tra quattro mesi. L'annuncio è arrivato a sorpresa poche ore fa. La data c'è, per tutto il resto si dovrà aspettare. La conferma che le nozze si celebreranno a breve è arrivata da Diletta Leotta che, ospite di Antonella Clerici nello studio di E' sempre mezzogiorno, ha annunciato che prima dell'estate dirà sì al suo fidanzato tedesco. "Mi sposo a giugno", ha anticipato in diretta su Rai1 l'inviata sportiva di Dazn, spiazzando la padrona di casa e dando qualche ulteriore anticipazione sulle nozze vip dell'anno.

Da settimane circolano indiscrezioni più o meno vere sul matrimonio di Diletta Leotta con il portiere tedesco Loris Karius. Inizialmente si era parlato di Taormina come location della cerimonia e del ricevimento poi in rete si era diffusa la notizia, che il luogo prescelto fosse un lussuoso resort sull'isola di Vulcano nelle Eolie. Ciò che è probabile è che l'inviata sportiva prediliga la Sicilia, sua terra natale ma sul resto c'è solo da attendere. Secondo Fabrizio Corona, che ha ricevuto segnalazioni sull'organizzazione della cerimonia, all'evento ci sarà anche un'orchestra. Per il momento Diletta Leotta ha solo svelato il mese in cui sposerà il suo attuale compagno, l'uomo conosciuto due anni fa a Parigi e dal quale ha avuto la prima figlia Aria.

Ospite del programma Rai È sempre mezzogiorno, l'inviata di Dazn ha ricordato il primo incontro con Karius, in un locale dove lei si trovava con alcune amiche durante un weekend nella capitale francese: "La sera che l'ho conosciuto ho detto alle mie amiche: 'Ho incontrato l'uomo della mia vita"'. Da quel momento sono passati due anni e una gravidanza prima della fatidica proposta di nozze arrivata lo scorso giugno, ma tenuta nascosta fino a gennaio di quest'anno, quando Diletta ha annunciato le nozze sui social network.

Nello studio di Rai1 l'inviata non ha voluto anticipare la data del matrimonio ma si è sbilanciata, rispondendo alle domande curiose di Antonella Clerici. "Che ansia, manca poco! Adesso sono un pò in quella fase di panico da organizzazione", ha confessato la Leotta, svelando di non avere ancora scelto l'abito, o gli abiti viste le ultime tendenze tra i personaggi famosi, che indosserà nel giorno delle nozze. A fare da damigella sarà sicuramente la piccola Aria, ancora troppo piccola per muovere i primi passi verso l'altare ma grande abbastanza per essere protagonista dell'evento.