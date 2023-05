"Risate assicurate, ma anche pianti.." Chiara Ferragni e Fedez presentano così The Ferragnez

Mancano pochi giorni all’uscita della seconda e attesissima stagione di The Ferragnez, la serie che vede protagonisti del piccolo schermo la regina delle influencer, Chiara Ferragni e il rapper milanese, Fedez. La coppia ha presentano a Milano la seconda stagione in arrivo il 18 maggio su Amazon Prime e, per l’occasione, all’evento tenutosi all’Arco della Pace, ha risposto ad alcune domande da parte dei fan.

Una vita davanti alle telecamere

Chiara Ferragni e Fedez, sono stati acclamati da migliaia di persone accorse a Parco Sempione per immortalare l’evento e, proprio a questo proposito, l'attrice comica Katia Follesa – presentatrice della première - salutando la folla ha esclamato: "Sembra di festeggiare il capodanno in piazza".

La coppia non si è risparmiata dal rispondere alle curiosità dei più appassionati, e quando gli è stato chiesto quanto fosse complicato vivere con le telecamere sempre accese, la Ferragni ha prontamente risposto: "Ci sono dei momenti più difficili in alcuni è veramente tosto, ma fa parte del gioco". Poi, il rapper ha confessato che la parte più difficile da gestire sono i tanti momenti della terapia di coppia.

L’esperienza sul set

Nella serie verranno affrontati gli eventi più importanti che la coppia ha vissuto nell’ultimo anno di vita: dalla malattia del rapper, alla quotidianità con i figli Leone e Vittoria, sino alla partecipazione alla 73esima edizione del Festival di Sanremo di Chiara Ferragni alla quale, peraltro, sarà dedicato un episodio speciale dopo l’estate. La famosa influencer e il rapper sembrano non avere dubbi circa l’importanza dell’esperienza televisiva e così, quando gli è stato chiesto se lo show avesse o meno rafforzato la loro famiglia hanno risposto: “Assolutamente si”.

Tante novità in arrivo rispetto alla prima stagione e a questo proposito, i due hanno affermato: "Sono successe tante cose, siamo cambiati e sicuramente cresciuti, anche come coppia". Inoltre, i due promettono che assisteremo a risate assicurate, “ma anche pianti”.

La serie in uscita

The Ferragnez è composta da sette episodi; i primi quattro verranno pubblicati su Amazon Prime Video a partire da giovedì 18 maggio; gli altri due, invece, saranno disponibili a distanza di una settimana, il 25 maggio. Come anticipato, dopo l’estate uscirà lo speciale dedicato all’esperienza del Festival di Sanremo risalente allo scorso febbraio, in cui Chiara Ferragni ha partecipato come co- conduttrice (nella prima e nell’ultima serata) e Fedez si è esibito sulla nave da crociera, a pochi passi dal Teatro Ariston. Sicuramente non è stato un anno facile per la coppia che, a seguito dell’esperienza sanremese, ha fatto parecchio discutere di sé a causa di una presunta crisi; tuttavia, quando i fan hanno chiesto loro di descrivere in tre parole l’anno appena trascorso, la coppia ha risposto: "Crescita, amore, famiglia e 'dare indietro" – poi ha aggiunto - "sono quattro, ma fa niente".