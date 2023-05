"Non posso passare con lui due giorni...". La crisi dei Ferragnez sul set della serie tv

" Questo ultimo anno più di tutti ci ha messo alla prova" . Così comincia il trailer della seconda stagione di The Ferragnez, la serie di Prime Video che sarà visibile in streaming a partire dal prossimo 18 maggio. Fedez e Chiara Ferragni tornano a mostrare spaccati inediti della loro vita a cinque stelle al pubblico ma - a giudicare dal video che anticipa l'uscita della serie - sul set non sono mancate le discussioni tra i due coniugi e neppure liti e screzi.

The Ferragnez 2, cosa ci aspetta

I fan dei Ferragnez curiosi di sapere cosa è successo negli ultimi tre mesi (cioè dalla fine di Sanremo, quando la coppia pare abbia vissuto una forte crisi) rimarranno delusi. La nuova stagione dedicata a Chiara e Federico è stata registrata quasi interamente prima del Festival. Lo si capisce dalle immagini del trailer, dove l'imprenditrice digitale ha i capelli lunghi in tutte le scene. A Sanremo la Ferragni ha sfoggiato un caschetto glamour, che nel video di lancio della nuova stagione della serie dedicata a loro non si vede. Le riprese risalgono dunque al 2022, al massimo gennaio 2023 e trattano principalmente della malattia di Fedez e tutto ciò che è successo subito dopo. " Ho un perso la bussola, ho dovuto affrontare l'ipotesi di morire ", confessa il rapper nel video.

Gli screzi sul set tra Fedez e Chiara

Quello che è accaduto da marzo fino ai giorni nostri potrebbe essere contenuto nella puntata speciale, che andrà in onda a settembre. Intanto, dal trailer della nuova stagione, emerge che durante le registrazioni c'è stata tensione tra i Ferragnez. " Non riuscirei a fare più di due giorni l'anno sul set insieme a lui", si lamenta Chiara Ferragni all'inizio del video, che lei stessa ha condiviso nelle storie del suo profilo Instagram, salvo poi aggiungere: "Certi tuoi atteggiamenti mi fanno incazzare". In uno spezzone del trailer la coppia è in seduta dallo psicanalista e tra i due si innesca una lite. "Non tirare fuori questo argomento", lo minaccia l'influencer, mentre il rapper le replica stizzito: "Allora non parliamo di un cazzo, che cazzo stiamo qui a fare? ".