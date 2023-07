La rissa con la Bruganelli, il due di picche del figlio di Rocco e Emanuele Filiberto che bacia un'altra

Settimana calda, anzi caldissima per il gossip tra nuovi amori (paparazzati), crisi coniugali, foto sexy su Instagram e liti furiose.

Claudia Gerini paparazzata con l'ex della Caldonazzo

Sembra che Claudia Gerini abbia trovato l'uomo che cercava da tempo. " Deve capire il mio bisogno di indipendenza e di libertà ma poi, quando stiamo assieme, deve sapere il fatto suo. Un uomo con personalità ", aveva detto pochi mesi fa, dichiarandosi single. Oggi quel desiderio sembra essersi esaudito. L'attrice è stata paparazzata in compagnia non di uno qualsiasi ma dell'ex compagno di Nathaly Caldonazzo, Riccardo Sangiuliano e la passione è divampata alla luce del sole. Baci e abbracci su un muretto di Napoli e poi le foto sul balcone dell'hotel dove hanno trascorso la notte. Sarà quello giusto?

Maria Sofia Federico e il "due di picche" dal figlio di Rocco Siffredi

La lite con i genitori per il suo desiderio di darsi al cinema hard e le polemiche social non sono bastate a Maria Sofia Federico (ex concorrente de Il Collegio). La prezzemolina del web è tornata a fare parlare di sè per il due di picche preso dal figlio di Rocco Siffredi. La Federico ha partecipato all'Accademy organizzata da Siffredi per le star emergenti del porno e lì ha conosciuto il figlio dell'attore, Leonardo Tano. Ma lui non l'ha proprio calcolata: " Mi ha detto che nei suoi standard rientro perché lui vuole una tipa che non beve, non fuma e che non è tatuata. Ma mi ha detto che sono troppo infantile, una bambina di me*** ". Bocciata.

Sonia Bruganelli e la lite con Sophie Codegoni

Non è durata neppure un anno la permanenza di Sophie Codegoni nel programma "Avanti un altro". La nuova Bonas è già stata messa alla porta. Il motivo: divergenze sui contenuti da registrare. E lo scazzo con Sonia Bruganelli è stato (si dice) violentissimo. " Stavano arrivano alle mani e sono dovuti intervenire. Sono volate urla, grida e persino dei vaffa" , racconta Fabrizio Corona da Telegram, dove ha appena aperto un canale di gossip a pagamento (?!). La violenta lite tra le due donne avrebbe portato così all'esclusione della Codegoni dalla trasmissione. Notizia: i casting per la nuova Bonas sono ufficialmente aperti.

Martina Colombari sexy su Instagram

Alla soglia dei 48 anni (li compirà il 10 luglio) Martina Colombari continua a infiammare il web. L'ex Miss Italia si mantiene splendida in forma grazie all'alimentazione e al fitness e non disdegna di condividere foto del suo fisico sui social network. L'ultimo post pubblicato sulla sua pagina, dove si mostra in bikini, ha raccolto molti consensi ma ha attirato anche qualche critica per l'eccessiva magrezza. In carne, però, la Colombari non è mai stata persino quando indosso la corona di più bella d'Itala. Quindi: troppo magra o troppo sexy?

Emanuele Filiberto con la cantante country: matrimonio finito?

Tira aria di crisi in casa Savoia. Il settimanale Diva e Donna ha pizzicato Emanuele Filiberto tra le braccia di una misteriosa signora, che non è la moglie Clotilde Courau. E le foto lo mettono nei guai. Nelle immagini che arrivano direttamente da Los Angeles, dove il figlio di Vittorio Emanuele si trova, l'erede di Casa Savoia bacia Nadia Lanfranconi, cantante di musica country nonché ex fiamma dell'attore americano Mel Gibson. Eppure, non erano arrivati annunci ufficiali di separazione dalla moglie Clotilde, sposata nel 2003. Si attendono sviluppi.