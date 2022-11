Ritocchini, trasgressione e menopausa. Il volto segreto di Antonella Clerici

In televisione il suo sorriso, la sua simpatia e i modi gentili hanno conquistato il pubblico. Ma nel privato Antonella Clerici è molto di più, e diversa, di quello che mostra sul piccolo schermo. Al riparo dall'occhio indiscreto delle telecamere la conduttrice di È sempre mezzogiorno è una donna con pregi, difetti e segreti, che oggi ha però deciso di rivelare nell'ultima intervista rilasciata al Messaggero: " Sono una maniaca del controllo. Ho avuto una vita sentimentale molto agitata e la menopausa è stata dura e faticosa ".

Sulle pagine del quotidiano, Antonella Clerici ha rivelato di non avere mai fatto grandi sbagli nella sua vita (" mai una ciucca, mai una canna ") ma l'errore che più brucia rimane quello televisivo: " Quello che conoscono tutti, la gaffe del cazzo". Fuori dagli studi, però, la sua vita sentimentale è stata molto concitata e non solo per i matrimoni falliti e i numerosi amori finiti male: "Ho fatto diverse pazzie per amore, come fare pedinamenti in auto per spiare l'uomo del momento e accostare con una parrucca in testa per non essere riconosciuta ".

Menopausa e ritocchini

Alla soglia dei sessant'anni (il 6 dicembre compirà 59 anni) la conduttrice si sente bene con il suo corpo nonostante gli ultimi difficili anni della menopausa: " Per me la menopausa è stata dura e faticosa. È iniziata a 54 anni ed è finita da poco. Alla fine non sono come a 40 anni, età in cui mi sono vista più bella che mai, ma neanche tanto diversa da dieci anni fa. La testa è meglio adesso" .

Ma a vedersi ancora giovane non rinuncia e allora in soccorso arrivano i ritocchini estetici. " Ci vado non più di due volte l'anno. Non voglio trasformarmi", ha raccontato Antonella Clerici, confessando di sottoporsi a piccoli interventi di chirurgia estetica poche volte ma in modo continuativo: "E sempre d'estate perché d'inverno vado in onda tutti i giorni e si vedrebbe". Il tabù lo ha infranto a 40 anni quando ha sentito forte l'esigenza di modificare i suoi tratti non più giovani: "Ma è meglio fare piccoli ritocchi piuttosto che interventi improvvisi e innaturali. Vedo certe bocche in giro, mamma mia" .

Sesso e trasgressione