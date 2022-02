"Vorrei anche...". La Clerici sbotta in diretta

Difficile vedere Antonella Clerici perdere la pazienza, ma nel corso della puntata odierna della sua trasmissione culinaria su Rai Uno, È sempre mezzogiorno, la conduttrice si è proprio sfogata. All'ennesimo break pubblicitario protrattosi oltre le aspettative, la Clerici ha perso la pazienza e ha mandato una sonora frecciata all'indirizzo dei vertici Rai. Il tutto, ovviamente, in diretta.

Che Antonella Clerici fosse infastidita dagli spot i telespettatori lo hanno capito già in avvio di puntata, quando la conduttrice ha accolto in cucina Chloe Facchini. Mentre la cuoca stava preparando i passatelli ai frutti di mare, la conduttrice ha mandato il primo blocco pubblicitario e al rientro in studio ha puntualizzato: " Avevo promesso sessanta secondi e sono stati ". Le sue parole sono sembrate quasi una giustificazione per l'interruzione sia agli occhi degli spettatori sia della sua ospite.

La trasmissione di Rai Uno è proseguita tra ricette e giochi con i telespettatori fino a metà puntata, quando è successo l'impensabile. Natalia Cattelani stava mostrando ad Antonella Clerici come si preparano le castagnole, i tipici dolcetti di Carnevale, quando la conduttrice ha lanciato la réclame, inviando il pubblico a rimanere sintonizzato per il proseguo della ricetta. Il blocco promozionale, però, si è protratto ben oltre il previsto, durando diversi minuti, e al rientro in studio la presentatrice non è riuscita a nascondere il suo fastidio.

" Rieccoci in diretta - ha esclamato la Clerici visibilmente risentita - speriamo di non diventare un raccoglitore di pubblicità. Perché vorrei anche fare la trasmissione". La conduttrice si è presa una breve pausa, forse nel tentativo di evitare di proseguire, ma poi è sbottata: "Lo sapete che io quello che ho non riesco...e si vede ". Impossibile non cogliere la frecciata che la presentatrice di È sempre mezzogiorno ha rivolto ai vertici di rete che, complici i buoni ascolti del programma, intervallano la trasmissione di numerosi spot. L'uscita di Antonella Clerici ha suscitato non poco chiacchiericcio sopratutto su Twitter, dove quotidianamente la trasmissione è ampiamente commentata e i cinguettii di approvazione si sono moltiplicati in pochissimo tempo.

Antonella Clerici contro il carico di pubblicità al rientro da un blocco: "Non vorrei essere un raccoglitore di pubblicità, vorrei fare anche la trasmissione". #esempremezzogiorno — LALLERO (@see_lallero) February 15, 2022