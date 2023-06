La rivelazione di Manila Nazzaro: ecco chi è il suo nuovo fidanzato

Poche settimane fa la ex Miss Italia Manila Nazzaro e il ballerino Stefano Oradei sono comparsi in una foto su Istagram con le amiche di lei Milena Miconi, Angela Melillo e Barbara Bouchet; uno scatto realizzato durante una giornata trascorsa allo sporting club di Roma dove lui ha dato lezioni di danza al trio, mentre la Nazzaro assisteva divertita senza prenderne parte.

Le voci sulla loro presunta relazione hanno iniziato a correre e a diffondersi velocemente. Il primo ad alludere al loro rapporto era stato proprio l’ex marito di Manila, Lorenzo Amoruso, insinuando che fosse iniziato prima ancora della loro separazione: “Dopo pochissimi giorni che avevamo rotto, probabilmente già prima mi viene da pensare, si frequentava già con un altro. Ci sono le prove".

Ora, quelli che sembravano solo pettegolezzi e accuse dettata dal risentimento, sono ufficialmente diventati realtà. La coppia infatti ha partecipato insieme alla cerimonia dei 70 anni di Minerva Pictures al Teatro Brancaccio, senza nascondendosi all’obiettivo dei fotografi. Durante la festa si sono lasciati andare a complici effusioni: ridono, scherzano, si abbracciano e si baciano sulla guancia. Entrambi hanno scelto abiti neri, lei un vestito sexy ma elegante, e lui in smoking. Un debutto coraggioso e di classe, come tutti si aspettavano.

Chi è Stefano Oradei

Classe '83, Stefano si appassiana alla danza fin da ragazzino. All'età di 14 anni studia flamenco, jazz, hip-hop, salsa, merengue e danza moderna. A soli 19 anni diventa campione nazionale di danze latino americane, vincendo numerose gare internazionali. Tornato a Roma, inizia gli studi di Scienze Motorie allo IUSM. Dal 2013 al 2019 è parte del cast di "Ballando con le Stelle".

La danza l'ha portato al successo, ma per lui ha rappresentato anche terreno fertile di diverse relazioni. Nel 2008, durante una competizione, ha conosciuto la ballerina Veera Kinnunen con cui ha avuto una realziono fino al 2019 quando lei l'ha lasciato per Dani Osvaldo. Nel 2020, durante una vacanza in Sardegna è rimasto folgorato dalla ballerina Greta Luna Saccone, tredici anni più giovane di lui. Dopo aver deciso di andare a convivere, nel 2022 i due si sono lasciati.

Le altre relazioni di Manila

Miss, attrice di teatro, conduttrice radiofonica e televisiva, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, Temptation Island e Grande Fratello Vip: carriera ricca, come ricca è stata, ed è, la sua vita sentimentale. La prima relazione ufficializzata è stata quella con l’ex calciatore Francesco Cozza. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Nicolas e Francesco. Ma Cozza e Manila non erano i soli nel rapporto: lui, infatti, aveva una relazione parallela e nel 2017 il matrimonio decolla.

Subito dopo intraprende una nuova relazione con Lorenzo Amoruso, desiderando un secondo matrimonio, ma l’ex calciatore non sembrava essere d’accordo e così i due mettono fine al loro rapporto. Era stata proprio lei a Verissimo a confessare alla Toffanin i motivi delle incomprensioni: “l mio grande progetto poi non è stato accolto, cioè il matrimonio. Non so, forse non ero la donna ideale per lui. Non avvertivo più la sua stima, la cura e la dolcezza che ci aveva unito all’inizio".

Parole a cui Amoruso aveva risposto: “Lei ha preso la decisione di lasciarmi. C’è stata una discussione futile poi degenerata. Lei si è impuntata su alcune cose e per ora non sembra ci sia modo di spostarla da quella posizione. Io devo prenderne atto ora e pensare a me stesso” . L’obiettivo di Manila Nazzaro, dunque, sembra essere quello di riavere ancora una volta un matrimonio e una famiglia unita, chissà se sta volta il suo sogno non si realizzi.