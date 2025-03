Rocio e Raoul in crisi, Martina Maggiore e le "corna" di Cremonini, Lorenda Bertè rimpiange Panatta

Ascolta ora 00:00 00:00

Per chi si è perso le ultime vicende della cronaca rosa - e relativi gossip - è tempo di recuperare. C'è chi vive un momento di crisi (Bova e Morales), chi smentisce indiscrezioni (Ignazio Moser), chi rimpiange il passato (Loredana Bertè) e chi vuota il sacco sull'addio all'ex (Martina Maggiore).

Rocio Morales e Raoul Bova in crisi? Le voci: "Vivono da separati in casa"

Dopo la fine della relazione tra Arisa e Walter Ricci, un'altra coppia vip sembra vivere un momento di grande crisi. Secondo il settimanale Diva e Donna Rocio Morales e Raoul Bova sarebbero a un passo dall'addio: " Dagli amici una voce shock. La favola d'amore è finita: sono in crisi". Al momento mancano le conferme ufficiali, ma dando uno sguardo al profilo social dell'attrice l'ultima foto con Raoul risale allo scorso anno (giugno 2024). Un po' poco per una coppia che si dichiara ancora innamoratissima. Stando alla indiscrezione fatta circolare dalla rivista di gossip, il loro " sentimento si sarebbe guastato al punto tale che i due attori vivrebbero da separati in casa dopo tredici anni d'amore e due figlie, che sono il centro della loro vita ". Si attendono sviluppi.

Martina Maggiore, perché è finita con Cremonini: "Trovai chat con altre donne"

Sono passati due anni dalla fine della relazione tra Martina Maggiore e Cesare Cremonini. Due anni nei quali la donna ha scelto di rimanere lontana dalla scena senza svelare i motivi dietro all'addio. Ma c'è sempre tempo per tornare sui propri passi ed è quello che ha fatto Martina, che sulla fine della relazione con il cantante italiano ha scritto addirittura un libro "Ma che stupida ragazza", uscito a febbraio. Intervistata da Oggi, Maggiore ha svelato non solo i motivi della rottura ma anche perché è rimasta lontana dalle scene per tutto questo tempo. " Ho scoperto chat con altre donne. Ho letto cose brutte, che non avrei mai voluto leggere. Mi crollò il mondo addosso. Ma non dissi nulla. Sono passati mesi, poi l'ho affrontato. Lui ha negato tutto, erano solo battute tra amiche", ha rivelato Martina, spiegando : "Un anno dopo ne trovai altre e lo lasciai. Sono sprofondata nell'abisso. Ero annientata dal dolore. Mi ero annullata per amore, mi sono dovuta ricostruire da zero. Ci sono voluti due anni per uscirne, sono stata in terapia. Ora ho imparato ad amarmi ". Confessioni che le hanno già fatto guadagnare il terzo posto nella classifica delle biografie più vendute su Amazon.

Cecilia Rodriguez incinta? Ignazio Moser: "Stiamo facendo fatica"

Nell'ultima settimana si sono rincorsi i rumor su una possibile gravidanza di Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen non ha smentito né confermato le voci ma ha festeggiato i suoi 35 anni al fianco di Ignazio Moser, lasciando campo libero ai gossip. A fare chiarezza ci ha pensato il marito che, sulle pagine del Corriere della sera, ha infranto i sogni dei fan: " La mia paternità dovrà ancora aspettare ". L'ex gieffino e figlio del ciclista Francesco Moser ha confermato che da tempo lui e Cecilia sognano di allargare la famiglia, ma che al momento non ci sono riusciti: " E' cosa pubblica che Cecilia e io ci stiamo provando da anni, è qualcosa che desideriamo tanto. Purtroppo stiamo facendo fatica a raggiungere il risultato: è un tema per noi molto delicato. Ma è nostra intenzione generare il primo erede della dinastia Moser" .

Loredana Bertè, la confessione in tv: "Il mio uomo ideale? Adriano Panatta"

La lista degli ex di Loredana Bertè è lunga e annovera nomi famosissimi. Da Roberto Berger a Bjorn Borg, da Red Canzian a Mario Lavezzi. C'è un uomo, però, che è rimasto nel cuore della cantante. Sebbene Loredana sia single da anni il tennista Adriano Panatta ha lasciato un bellissimo ricordo.

Il mio uomo ideale? Adriano Panatta. Però, a 20 anni. Infatti, a quell'epoca stavamo insieme

Lo ha candidamente ammesso lei stessa nel corso dell'ultima puntata di The Voice Senior: "". Chissà cosa ne pensa Panatta.