Rocio Morales indignata, l'avvocato attacca Raoul Bova: "Non erano già separati"

Luglio si conferma un mese nero per le coppie vip. Tre anni dopo il clamoroso addio tra Ilary Blasi e Francesco Totti (era l'11 luglio quando la coppia pubblicò il comunicato di addio), un'altra coppia famosissima - quella composta da Raoul Bova e Rocio Munoz Morales - si dice definitivamente addio. L'epilogo più triste di una crisi iniziata a primavera e conclusasi con pesanti accuse di tradimento e chat compromettenti finite in pasto al popolo dei social. Ora, in vista della "battaglia" legale, tra i due ex va in scena lo scontro pubblico a colpi di note legali.

La nota legale di Raoul Bova

A mettere la parola fine alla storia d'amore durata tredici anni è stato Raoul Bova che, attraverso una nota del suo avvocato, ha chiarito che la relazione con la madre delle sue due figlie, Luna e Alma, si era conclusa da tempo, forse prima del flirt con Martina. " Raoul Bova e Rocío Morales, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento delle due figlie", fa sapere il legale dell'attore, David Leggi: "Siamo in attesa di indicazioni della signora Morales per poter formalizzare, anche in tribunale, una realtà già nota indiscutibile" . Parole durissime che lasciano trapelare freddezza e distanza tra Rocio e Raoul.

La smentita del legale di Rocio

La versione di Bova non ha fatto, però, piacere a Rocio che - dopo giorni di silenzio per tutelare la privacy delle due figlie - ha deciso di dire la sua e ha dato mandato all'avvocato Antonio Conte (lo stesso legale di Francesco Totti) di difenderla. E la smentita non si è fatta attendere: " La signora Rocío Morales Muñoz, che mi ha conferito mandato di tutelarla in ogni sede, nega decisamente quanto affermato dal signor Bova, tramite il proprio legale. È assolutamente falso che vi sia una separazione di fatto, risalente addirittura a molto tempo prima, così come è falso che vi sia un qualsiasi accordo. La mia cliente ha appreso, come tutti, dai media quanto accaduto nelle ultime ore riguardo alla nota vicenda che ha visto protagonista il signor Bova" .

La signora Rocío Morales Muñoz è rimasta senza parole e ha una sola volontà: proteggere le proprie bambine da questo tanto improvviso quanto doloroso clamore"

Secondo quanto precisato dall'avvocato, Rocio sarebbe rimasta scioccata dalla posizione di Raoul: ". Ora la vicenda si sposta in un'aula diper un altro divorzio vip.