Raoul Bova e Martina Ceretti, ecco le chat compromettenti

Non smette di fare discutere il gossip dell'estate sulla crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morale. La storia d'amore tra i due attori sembra essere arrivata al capolinea e la causa della fine della relazione sarebbe un tradimento del protagonista di "Don Matteo". A rivelarlo è stato Fabrizio Corona che ha dato un volto alla presunta amante di Bova: Martina Ceretti, modella e aspirante attrice romana classe 2002.

Corona e la diffida di Bova

Nell'ultimo episodio di "Falsissimo" l'ex re dei paparazzi ha mostrato in esclusiva le chat tra Raoul e Martina, decine di messaggi che racconterebbero - il condizionale è d'obbligo - di un lungo corteggiamento social iniziato nel 2023 e culminato con un incontro, che sarebbe avvenuto dopo il gennaio 2025 all'hotel Principe di Savoia. Attraverso i suoi legali l'attore ha diffidato Fabrizio Corona dal pubblicare materiale privato sul web, ma l'episodio "scandalo" di "Falsissimo" è andato comunque in onda e le chat riportate racconterebbero con precisione, passo per passo, mese dopo mese, il flirt.

Le chat del presunto tradimento

Le chat social sono state pubblicate per intero e sarebbero state fornite a Corona da un amico di Martina e da lei stessa, secondo quanto riferito da Corona. A colpire è il lungo corteggiamento tra Bova e Ceretti, iniziato due anni e mezzo fa. "Sarò a Roma", scrive lei, e Bova si rammarica: "Purtroppo io non sarò a Roma in quei giorni. Ti avrebbe fatto piacere un caffè?". La replica della 23enne è diretta: "Sì, ma si può sempre rimediare". A quel punto Bova si sbottona: "Si, basta volerlo. Ma con discrezione". In un messaggio successivo Bova indaga su di lei : "Abbiamo un po' di anni di differenza. Ma sei realmente tu quella che vedo nel profilo?". Martina risponde che è lei e a quel punto l'attore si sbilancia: "Mi piacerebbe ricevere una tua foto, se ti va". Lei però avrebbe rifiutato : "No, mi dispiace non faccio queste cose". E Raoul avrebbe fatto un passo indietro: "Ok come non detto".

Gli approcci diretti

Le chat sarebbero proseguite nei mesi successivi con l'obiettivo di incontrarsi di persona, ma i rispettivi impegni avrebbero impedito a Martina e Raoul di incontrarsi nella stessa città. Nonostante ciò l'attore avrebbe continuato a flirtare con la giovane modella: " Vuoi vedermi? Solo per un caffè o qualcosa di bello? Speriamo di provare presto, torno presto a Roma. Forse non mi desideri abbastanza. Decidiamo un giorno? Potrebbero passare anni così". Lei non lo asseconda e gli dà brevi risposte tipo: "Dici?" "Hai ragione", "Vedremo". I messaggi si interrompono per alcune settimane e a settembre (2023 o 2024 non è chiaro) Bova sembra tornare alla carica: "Ciao, prossima settimana torno tre giorni". Ceretti suggerisce un incontro per un caffè e l'attore chiarisce : "Non bevo caffè, pensavo ci fosse altro" . Poi la chat si fa concreta.

L'incontro in hotel

" Sarò al Principe di Savoia, aperitivo? Dopo cena?", a vrebbe scritto Bova, ma Martina deve studiare per la tesi e propone una cena. A quel punto Bova è più audace: "Anche dopo cena se vuoi. Il posto più sicuro può essere in camera, ti imbarazza?". Martina usa la parola "cringe" per declinare la cena in camera e la chat prosegue con l'attore: "Ok, nel caso ceniamo in 4 per non dare nell'occhio, persone fidate. Dopo possiamo stare io e te soli? E' la prima volta, voglio molto vederti".

La chat prosegue su toni spinti con puntini di sospensione, che alludono a ciò che sarebbe accaduto in. Se l'attore e la modella si siano incontrati non è chiaro, non ci sono prove concrete ma solo le parole di Corona e i presunti messaggi, ma tanto è bastato per far esplodere lodell'estate.