Renzi e la moglie, William e Cate: chi sono tutti gli invitati al royal wedding in Giordania

Nella giornata di ieri, 1 giugno, si sono celebrate ad Amman le nozze tra l’erede di Giordania, il principe Hussein, e l’architetta, figlia di un noto imprenditore, Rajwa Al-Saif. La coppia ha pronunciato il fatidico “sì” nel giardino di palazzo Zahran, costruito nel 1957 per la regina Zein Al Sharaf (madre del nonno dello sposo), dinanzi ad oltre 140 teste coronate provenienti da tutto il mondo. L’ex premier Matteo Renzi e la moglie Agnese Landini, invece, gli unici italiani presenti alla cerimonia.

Gli invitati al Wedding Royal

Erano circa in 2000 gli invitati all’importante matrimonio celebratosi in Giordania e tra gli ospiti di spicco figuravano: la First Lady statunitense Jill Biden, il Sultano del Brunei Haji Hassanal Bolkiah e il presidente dell’Iraq Abdul Latif Rashid. I reali d’Olanda, Willem-Alexander e Maxima, con la figlia, la principessa Catharina-Amalia; le principesse Hisakoa e Tsuguko del Giappone; la regina del Bhutan Jetsun e la principessa Eeuphelma; il principe Sebastien di Lussemburgo; il principe e la principessa ereditari di Danimarca Frederik e Mary; l’erede al trono svedese Victoria e il principe Daniel e il principe ereditario Haakon di Norvegia, il re Filippo di Belgio. E ancora, Ivanka Trump ed il marito Jared Kushner, John Kerry e Nancy Pelosi, l’ex premier inglese David Cameron e la moglie. Il nuovo sovrano d’Inghilterra, Carlo III, ha invece mandato come suoi ambasciatori il principe William e la moglie Kate.

La rappresentanza italiana

A rappresentare l’Italia al celebre avvenimento sono stati soltanto l’ex premier Matteo Renzi e la moglie Agnese Landini; infatti, sono noti i legami dei coniugi Renzi con la famiglia dell’erede al trono. Nei tre anni di presidenza a Palazzo Chigi, Renzi aveva allacciato ottimi rapporti con il re Abdullah; la moglie Agnese, invece, aveva incontrato diverse volte la consorte del sovrano – molto amata in Giordania – Rania. La coppia per l’occasione, ha scelto abiti rigorosamente italiani, e più precisamente, “Made in Florence”: Renzi ha sfoggiato un completo white tie di Stefano Ricci, la moglie Agnese un abito rosa molto elegante firmato Ermanno Scervino.

I commenti social

"Fuga di qualche ora con Agnese immersi nella bellezza di Petra", così l’ex premier ha reso nota con un post su Twitter, accompagnato da una foto con la moglie Agnese, la sua presenza alle nozze dell’erede di Giordania. Naturalmente, come spesso accade, non potevano mancare i commenti del mondo del web che si è scatenato con messaggi ironici nei confronti della coppia: "Quanto avete messo per il regalo?", scrive un utente; e ancora: "Non vedo Calenda", poi immancabile anche il riferimento ai reali d’Inghilterra e così, qualcuno ha postato: "Salutateci William e Kate".