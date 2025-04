Sangiovanni rompe il silenzio sul suo ritiro: "Non riuscivo più a riconoscere nemmeno la mia identità"

Ascolta ora 00:00 00:00

Un anno dopo il suo ritiro Sangiovanni è tornato in televisione per raccontare l'ultimo difficile periodo vissuto lontano dai social e dai suoi fan. Ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa" l'artista ha parlato della depressione e dei motivi che lo hanno spinto a lasciare la scena per un anno subito dopo Sanremo 2024.

L'addio poi il ritorno

Lo scorso febbraio con un lungo post Instagram Sangiovanni aveva annunciato il suo ritiro. " A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo", aveva scritto sul web a pochi giorni dalla fine del festival di Sanremo, kermesse alla quale aveva partecipato con il brano "Finiscimi", dedicato alla fine della relazione con la ballerina Giulia Stabile. L'ex talento di Amici non aveva dato un nome al suo malessere, ma critici e fan avevano capito che dietro al suo allontanamento dalla musica - arrivato in un momento di grande successo - era dettato dalla depressione. L'artista è rimasto lontano dalla scena per oltre un anno ma il 28 marzo scorso è riapparso sui social per annunciare il suo ritorno.

Le parole di Sangiovanni

Sangiovanni ha scelto lo studio di Che tempo che fa per fare la sua prima apparizione televisiva e a Fazio ha raccontato cosa lo ha spinto a prendersi una pausa dal successo: " Mi è capitato quello che succede a tantissime persone. A un certo punto arrivi a sentirti affaticato, triste, non hai più le stesse energie per portare avanti tutto. Ho avuto bisogno di prendermi tempo per me. Non riuscivo più a riconoscere nemmeno la mia identità perché mi è successo tutto che ero molto piccolo". Evidente il richiamo alla velocità con cui il successo - Amici, le classifiche e Sanremo - lo ha travolto a soli 19 anni: "Avevo bisogno di riprendere in mano un po' la mia vita e di fare cose normali. Per esempio ho fatto la patente. Insomma ho fatto un percorso mio". A sostenerlo è stata soprattutto la sua passione: "La musica mi è stata vicino. In questo periodo mi ha aiutato tanto a superare questo momento di difficoltà. Ognuno di noi ha bisogno di trovare quello sfogo, un amico, la terapia".

Ho fatto terapia e la sto ancora facendo perché non ci si ferma mai nel conoscere se stessi. E' utile per tutti".

"Tutti viviamo momenti duri. E' importante avere sensibilità, empatia nei confronti degli altri".

Sangiovanni ha ammesso di avere fatto un percorso di aiuto psicologico e di essere tuttora in cura: "Poi ha concluso: