Sanremo 2023, dopo 25 anni tornano Paola e Chiara: ecco come erano prima

Da "Festival" al festival. A venti anni dall'uscita del fortunato singolo dance, Paola e Chiara tornano a parlare di Festival, ma questa volta la canzone non c'entra. Le sorelle Iezzi prenderanno parte al prossimo Sanremo 2023 e saranno tra i ventotto cantanti in gara della 73esima edizione della kermesse canora.

I fan di Paola e Chiara non si erano lasciati sfuggire gli indizi disseminati dalle due sorelle sui social network. Le foto e video, che le immortalavano insieme in studio, avevano fatto subito pensare a un nuovo progetto musicale insieme e le voci su una possibile partecipazione al festival di Sanremo 2023 si erano diffuse a macchia d'olio. Così, quando Amadeus ha annunciato che anche Paola e Chiara saranno in gara, è arrivata la conferma ufficiale della reunion.

Le manovre di riavvicinamento erano cominciate in estate, quanto le sorelle Iezzi erano state ospiti prima di Max Pezzali in uno dei suoi concerti e poi erano salite sul palco del Jova beach party. Dopo essere tornate sulla scena, le due artiste sono state travolte dall'affetto dei fan che hanno chiesto con insistenza un loro ritorno alla musica e così Paola e Chiara hanno inviato un brano ad Amadeus e ora Sanremo 2023 le attende.

Paola e Chiara come erano prima

Dopo essersi messe in mostra come coriste degli 883, le due sorelle Iezzi vennero scritturate nel 1996 da Sony Music e subito catapultate sul palco del teatro Ariston. Nel 1997 esordirono al festival di Sanremo con il brano "Amici come prima", con il quale vinsero la categoria Nuove proposte. Avevano poco più di vent'anni e da quel momento la loro carriera fu tutta in discesa.

Paola e Chiara arrivarono al successo con brani come "Festival", "Kamasutra" e "Vamos a bailar". Parteciparono a kermesse canore come il Festivalbar, Un disco per l'estate e ancora Sanremo (1998, 2005 e 2008) e furono protagoniste in televisione. Nel 2009 "Vamos a bailar (Esta vida nueva)" venne eletto Tormentone estivo degli ultimi 20 anni e le sorelle Iezzi conquistarono la scena musicale italiana con le loro sonorità pop e le loro voci. Il 2013 segnò, però, la fine del loro sodalizio artistico. Con l'album "Giungla" e la partecipazione al programma "I migliori anni", Paola e Chiara presero strade diverse e solo nel 2020 sono tornate a mostrarsi insieme in tv a Che tempo che fa, facendo sperare i fan in un ritorno che oggi si è concretizzato.