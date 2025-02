Via i tatuaggi: ecco perché Tony Effe li ha nascosti nella prima serata di Sanremo

Ascolta ora 00:00 00:00

Come era già emerso dalle prove generali, Tony Effe ha affrontato la prima serata di Sanremo 2025 con uno stile e un atteggiamento molto diverso da quello a cui i suoi fan erano abituati. Il trapper, infatti, si è presentato sul palco dell'Ariston con un look bianco, quasi a richiamare una certa idea di purezza. Elegante negli abiti e misurato nell'esibizione del brano Damme 'na mano, Tony Effe sembra aver scelto di affrontare il festival della canzone italiana con un atteggiamento che lo allontana dalla sua immagine spesso sboccata e ribelle, se non proprio violenta. E sembra che sia stato proprio per "ripulire" la propria immagine che il cantante ha fatto una scelta destinata a far discutere, coprendo tutti i tatuaggi.

Per quanto riguarda i tatuaggi presenti sulle mani, il trapper ha ovviato al problema indossando dei guanti che ben si sposavano con il suo look. Per quelli sul volto e sul collo, invece, Tony Effe ha scelto di fare affidamento, come si legge anche su Il Corriere della Sera, a una dose massiccia di make-up ultra coprente, di modo che l'inchiostro sparisse dal suo incarnato. Lo stesso Tony Effe ha pubblicato sul suo account Instagram - che conta circa tre milioni di follower - un'immagine del look scelto per la prima serata sanremese, corredandola con la didascalia: "come mamma m'ha fatto".

Un ritorno alle origini, dunque. Ma cos'è che ha spinto davvero Tony Effe a prendere questa decisione? Perché ha voluto nascondere i suoi tatuaggi, discostandosi in parte dall'immaginario che lui stesso ha contribuito a creare? La tesi più quotata sembra essere quella secondo la quale Tony Effe abbia voluto ripulire se stesso non tanto per rispetto al palco dell'Ariston o per "intonarsi" meglio col pubblico di Sanremo che, a dispetto a della crescita degli ultimi anni, rimane un pubblico più adulto rispetto a quello che ascolta la trap. In realtà dietro la decisione di Tony Effe di nascondere i tatuaggi e di presentarsi al pubblico come un nuovo Mannarino ci sarebbe ancora la rabbia per l'esclusione dal concerto di Capodanno.

Come molti ricordano, infatti, Tony Effe avrebbe dovuto esibirsi al concerto del 31 dicembre a Roma, ma all'ultimo la sua partecipazione è stata annullata da Gualtieri, soprattutto a causa dei testi delle sue canzoni, ritenuti troppo violenti e sessisti. In quel caso si era parlato di censura e si era alzato un polverone proprio sulla decisione di lasciare fuori il cantante, il cui management aveva parlato di un vero e proprio danno d'immagine. E sembra che sia stato proprio per "ripulire" la sua reputazione agli occhi di chi non lo segue che Tony Effe abbia deciso di offrire una versione diversa di sé, più pulita e autentica, che spera forse di conquistare l'attenzione di un pubblico più variegato.

"attraversando una metamorfosi".

Secondo un'intervista rilasciata al Corriere da Noemi - altra cantante in gara che duetterà con Tony Effe durante la serata delle cover - il trapper staPossibile che il cantante si stia lasciando alle spalle la sua aurea da cattivo ragazzo, anche dopo il famoso dissing con Fedez ? Questo solo il tempo saprà dircelo.