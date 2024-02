Da Amadeus agli ospiti: tutti i cachet del Festival di Sanremo

Come accade ogni anno in questo periodo, nei giorni immediatamente precedenti il Festival di Sanremo (6-10 febbraio) è innegabile la curiosità sui compensi percepiti dai protagonisti, ossia il conduttore, i co-conduttori, gli ospiti in gara e i cantanti oltre al complessivo giro d'affari stimato, per questa edizione 2024, in circa 60 milioni di euro con gli introiti ricavati da pubblicità e sponsor. Le cifre sono state svelate da La Stampa che sottolinea come quella in arrivo sia l'edizione con la cifra più elevata di sempre se si considera che nel 2023 si fermò a circa 50 milioni di euro e che negli anni precedenti non ha superato i 40 milioni di euro.

Le cifre di Amadeus, Mengoni e Fiorello

Il paragone, per nulla campato in aria, sul giro d'affari complessivo è paragonabile a quanto si incassò, soltanto con la pubblicità con gli ultimi Mondiali di calcio in Qatar ma alla Rai, grazie alla convenzione con la Città dei Fiori, i costi sono molto più bassi e non dovrebbero superare i sei milioni di euro. Ma la curiosità, adesso, va ai protagonisti: Amadeus, giunto alla sua quinta (e ultima?) edizione, quanto guadagnerà nelle cinque serate da conduttore? Si parla di 700mila euro, cifra ben più elevata di quella dell'edizione precedente dove non avrebbe superato 350mila euro (in pratica il doppio).

E quanto percepiranno i co-conduttori del Festival di questa stagione? Il quotidano fa sapere che la cifra più elevata dovrebbe essere intascata da Marco Mengoni con quasi 200mila euro, subito dietro di lui ecco Teresa Mannino, Giorgia, Lorella Cuccarini e Fiorello che dovrebbe salire sul palco dell'Ariston soltanto nella serata conclusiva di sabato 5 febbraio.

Quanto guadagnano gli ospiti

E adesso vediamo il capitolo che riguarda gli ospiti nazionali e internazionali del Festival: sono già state annunciate le presenze di John Travolta (seconda serata), Russel Crowe, ma anche Eros Ramazzotti, Giovanni Allevi, Gigliola Cinquetti e Roberto Bolle per fare alcuni tra i grandi nomi. Pur con sottili differenze, ecco che il guadagno medio si aggirerebbe intorno ai 30-50mila euro ma si tratta di indiscrezioni e non c'è nulla di ufficiale.

Quanto guadagano i cantanti

Gli assoluti protagonisti del Festival, le cui canzoni saranno replicate per mesi sulle radio nazionali sono i cantanti in gara: quest'anno la kermesse canora ne avrà 30, quale sarà il loro compenso? La stima fatta da Money si aggira intorno a 50mila euro, più o meno in linea con quello delle passate edizioni ma viene spiegato che la cifra si riferisce al progetto artistico nel suo complesso perché, cash, ogni artista dovrebbe portare a casa più o meno tremila euro ai quali se ne aggingono cinquemila per la serata delle cover.

Obiettivo share