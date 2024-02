Sanremo, John Travolta ospite delle seconda serata. E Amadeus va da Fazio

Dopo Russell Crowe, un altro ospite internazionale salirà sul palco del teatro Ariston. Nel corso del Tg1 delle ore 13.30 Amadeus ha fatto un nuovo annuncio a sorpresa, svelando che John Travolta - il celebre protagonista di Grease e Pulp Fiction - sarà ospite del Festival di Sanremo mercoledì 7 febbraio.

John Travolta al festival di Sanremo

Il cast della 74esima edizione del Festival della canzone italiana era dato per completo, ma il direttore artistico della kermesse ha voluto dare una scossa a questi ultimi giorni di attesa, mettendo a segno un altro colpo di scena. Lo ha fatto con la stessa modalità con la quale ha annunciato i trenta cantanti in gara, i co-conduttori e gli artisti, che si esibiranno sulla nave Costa e in piazza Colombo: in diretta al Tg1. "Nella seconda serata del Festival di Sanremo, tra gli ospiti ci sarà un attore che ha fatto ballare intere generazioni. Avete capito di chi si tratta? Esatto. John Travolta al festival di Sanremo", ha detto orgoglioso il conduttore.

Il divo di Hollywood, che lo scorso 2020 è rimasto vedovo della moglie Kelly Preston, morta all'età di 57 anni per un cancro al seno, salirà sul palco dell'Ariston prima del collega Russell Crowe, la cui ospitata è in programma giovedì 8 febbraio, in occasione della terza serata del Festival. Al momento Travolta non ha rilasciato alcuna dichiarazione sul suo ritorno in Italia, che avverrà a cinque anni di distanza dall'ultima volta, quando fu ospite di Antonella Clerici a Sanremo Young nel 2019.

Amadeus e Fiorello da Fazio

Intanto il conto alla rovescia all'inizio del festival di Sanremo è ufficialmente cominciato e anche le reti concorrenti si adeguano. L'account Instagram del programma Che tempo che fa ha annunciato che Amadeus e Fiorello saranno ospiti di Fabio Fazio su Nove domenica 4 febbraio, proprio alla vigilia di Sanremo 2024. Il conduttore e lo showman siciliano hanno deciso di accettare l'invito di Fazio, nonostante il passaggio dalla Rai al Nove, per suggellare una sorta di pace televisiva dopo lo scoppio delle polemiche per l'embargo posto dal Festival su cantanti e vincitore ospiti nelle trasmissioni non Rai. L'ospitata di Fiorello e Amadeus non è certo una novità perché segue una tradizione che, da ormai diversi anni, vede i conduttori andare a Che tempo che fa per parlare del Festival e dare qualche anticipazione.