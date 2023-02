J-Ax e Fedez, dalla lite a Sanremo: ecco come i rapper si sono riavvicinati

J-Ax e Fedez hanno fatto pace: ovviamente la notizia non è di prima mano, visto e considerato che sono passati oltre sei mesi dall'apparizione dei due sul palco del concerto benefico di Milano lo scorso giugno. La notizia è che i due saranno insieme sul palco del festival di Sanremo. J-Ax è quello che addirittura prometteva, in quello stesso periodo, che non sarebbe mai andato al festival di Sanremo ma invece eccolo alla corte di Amadeus con gli Articoli 31, non come ospite ma addirittura come concorrente. E a chi gli ha fatto notare l'incoerenza, ha sfoderato il classico "solo gli stolti non cambiano idea". Già, peccato che le promesse, di base, andrebbero mantenute.

Chiusa la parentesi sulle giravolte di J-Ax, l'annunciato duetto con Fedez, che sarà già a Sanremo sia in qualità di accompagnatore della moglie sia come artista e intrattenitore sulla nave da crociera all'ancora al largo della Riviera, ha scatenato gli animi dei fan. E in molti, prima dell'attesa esibizione sul palco del teatro Ariston, hanno voluto ripercorrere le liti e le tappe che hanno portato alla riappacificazione dei due, che ancora non si sono spinti a ricreare dei featuring come anni fa, quando la loro canzone "Comunisti col Rolex" divenne una hit estiva, ma fanno delle prove di rodaggio con i duetti sulle note delle principali canzoni del gruppo milanese.

Le ricostruzioni sulla rottura dell'amicizia tra i due son contrastanti ma, facendo una crasi, pare fosse nel periodo in cui Chiara Ferragni si trovava in America per la sua prima gravidanza. Fedez, ovviamente, era con lei e in quel periodo in cui era lontano da Milano J-Ax cambiò management: un passo che a detta del marito di Chiara Ferragni sarebbe stato un tradimento nei suoi confronti, considerando che i due avevano fondato una società insieme e che J-Ax scelse di seguire uno dei collaboratori che se ne era andato. Non ci furono bugie secondo J-Ax ma solo incomprensioni figlie di stress reciproco.