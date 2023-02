Sanremo 2023: chi sono i cantanti in gara per la prima volta

Dei ventotto cantanti in gara a Sanremo 2023, la metà (quasi) sono alla loro prima esperienza in riviera. Sono tredici, infatti, i cantanti esordienti, che partecipano per la prima volta in carriera al festival di Sanremo. E se alcuni sono giovanissimi e si sono affacciati sulla scena musicale da poco tempo, altri invece debuttano con qualche anno di esperienza alle spalle. Ognuno di loro proviene da ambienti diversi - pop, rap, soul e hip hop- ma a unirli tutti è la voglia di divertirsi e mettersi alla prova davanti a un pubblico vasto e variegato come quello del Festival.

Ariete

Dalla generazione Z Arianna Del Giaccio, classe 2002, è conosciuta come Ariete e al festival di Sanremo la cantautrice arriva fresca di disco d'oro per il suo primo album "Specchio". Considerata la portavoce del "Bedroom pop" (genere musicale degli artisti che sono nati registrando la loro musica nelle proprie camere), Ariete porta a Sanremo la canzone "Mare di guai", un brano emotivo e sentimentale, che rappresenta a pieno il suo modo di approcciarsi alla vita, scritto con la collaborazione di Calcutta e prodotto da Durdust.

Articolo 31

Sebbene alle spalle abbiano una lunga carriera (prima insieme e poi divisi) J-Ax e Dj Jad sono al loro primo festival di Sanremo. E pensare che avevano giurato di non parteciparvi mai. Le cose però sono cambiate e gli Articolo 31 all'Ariston arrivano con una canzone - "Un bel viaggio" - che racchiude la storia della loro amicizia e del ritorno alla musica (l'ultimo loro inedito risale al 2005). Loro a vincere non ci pensano neppure, ma intanto hanno ricevuto la "benedizione" di Mina, che ha chiamato J-Ax per congratularsi con lui per la partecipazione a Sanremo 2023.

Lazza

Ventotto anni, milanese, Lazza - al secolo Jacopo Lazzarini - è il rapper che non ti aspetti salga mai sul palco dell'Ariston. E invece lui c'è voluto salire forte dei suoi tre dischi di successo e di un anno, il 2022, che lo ha decretato l'artista che in Italia ha venduto più di tutti. Al festival di Sanremo Lazza porta "Cenere", una canzone forte che lo rispecchia. " Voglio raggiungere una fetta di pubblico che ancora mi manca. Far vedere che sono versatile ", ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni.

LDA

Figlio di Gigi D'Alessio e reduce dalla passata edizione di Amici di Maria De Filippi, LDA - all'anagrafe Luca D'Alessio - ha solo 19 anni ma ha già all'attivo hit di successo e abbastanza gavetta, almeno davanti alle telecamere e sui palchi. A Sanremo LDA porta una canzone d'amore autobiografica - "Se poi domani" - che racconta di una delusione d'amore. Al festival lui, però, non vuole deludere né la famiglia né i tanti fan che ha: "Voglio divertirmi e godermi l'emozione del festival".

Mara Sattei

Sulla scena musicale Mara Sattei è apparsa nel 2014 ma il successo è arrivato solo otto anni dopo con l'album di esordio "Universo". Il suo nome, però, è arrivato al grande pubblico grazie al successo della hit estiva con Fedez e Tananai "La dolce vita". A Sanremo la 27enne romana arriva con il pezzo "Duemilaminuti", che parla di un amore tossico. Il brano è scritto a quattro mani con Damiano David dei Maneskin e musicato dal rapper Thasup, suo fratello.

Mr Rain

Mr Rain è uno degli artisti più longevi della scena pop italiana. Trentuno anni, originario di Brescia, Mattia Balardi (questo il vero nome dell'artista) arriva a Sanremo con all'attivo quattro album, altrettanti tour e un presunto flirt con Elisabetta Gregoraci. In "Supereroi" Mr Rain - che è seguito musicalmente da Francesco Facchinetti - porta al pubblico la storia di due persone che affrontano la vita con coraggio tra rime e assonanze tipiche del rap pop.

Rosa Chemical

Qualcuno lo ha paragonato a Achille Lauro, ma di sicuro Rosa Chemical è l'artista più trasgressivo dei ventotto Big in gara. Manuel Franco Rocati, 25 anni, approda sul palco dell'Ariston con un bagaglio variegato che parte dal mondo della moda e arriva alla musica. L'exploit per lui arriva nel 2018 con il singolo "Kournikova", quanto ancora puntava sulla carriera da modello (per Gucci). Dopo due album di successo, al Festival porta una canzone elettronica "Made in Italy", che promette di fare scatenare il pubblico in sala e a casa.

Olly

Olly fa parte delle nuove proposte che quest'anno gareggiano insieme ai Big, ma che non è poi così sconosciuto, visti i due album pubblicati dal 2020 a oggi. Nato a Genova nel 2001, Olly è uno degli astri emergenti della generazione Z e di lui si è accorto anche Blanco, che lo chiamato a aprire il suo concerto al Porto Antico di Genova l'estate scorsa. A Sanremo è pronto a farsi conoscere con il brano rap "Polvere", già ascoltato a Sanremo Giovani.

Colla Zio

Da Sanremo Giovani arrivano anche i Colla Zio, la band più giovane che partecipa alla kermesse canora. Tommaso "Berna" Bernasconi, Andrea "Mala" Malatesta, Francesco "Glampo" Lamperti, Andrea "Armo" Arminio e Tommaso "Petta" Manzoni nascono come gruppo nel 2019 a Milano e in pochi anni sono riusciti a arrivare a Sanremo. Irriverenti e scanzonati, all'Ariston i Colla Zio si presentano con il brano hip hop "Non mi va" con il ritornello più ritmato di questa edizione.

gIANMARIA

Tra i Big in gara gIANMARIA è sicuramente il più introspettivo. La sua musica è recente (il primo EP è uscito poco meno di un anno fa) ma il pubblico lo ha apprezzato nel corso della finale di Sanremo Giovani, portandolo alla prova dell'Ariston. Vicentino, 21 anni, gIANMARIA porta in gara il brano "Mostro", un brano romantico che tocca il tema della famiglia.

Sethu

La sua voce ricorda quella di Blanco, ma la sua vocalità è più rabbiosa e graffiante secondo gli addetti ai lavori. Sethu è uno degli artisti emergenti usciti dalla rosa dei finalisti di Sanremo Giovani e pronto a mettersi in gioco tra i grandi. Il curriculum è brevissimo, ma la voglia di emergere è tanta. A Sanremo Sethu canterà "Cause perse" uno dei brani più energici di questa edizione.

Shari

A Sanremo Shari, 21 anni, duetterà con Salmo ma il rapper è anche autore del brano - "Egoista" - con il quale la giovane cantante (arrivata da Sanremo Giovani) si presenta al Festival per farsi conoscere dal pubblico. Prima di arrivare a Sanremo, Shari Noioso è apparsa a Tu si que vales (2015) e nel 2016 è stata cantante di supporto nel tour del Volo. A Sanremo Giovani era già approdata nel 2019 (senza successo) e ora, al suo secondo tentativo, l'artista ha strappato il biglietto per il Festival.

Will

Will è nato artisticamente su Youtube, dove si è creato la sua nicchia di pubblico. Nel 2020 tenta la via dei talent partecipando a X Factor ma concludendo la sua esperienza prima del tempo. Il suo inedito "Estate" però conquista il pubblico e il giovane cantautore si fa notare. Grazie a Sanremo Giovani Will arriva sul palco dell'Ariston con la canzone "Stupido", un pezzo nostalgico e sentimentale in puro stile sanremese.