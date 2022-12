Sanremo, l'invito e la polemica. Luxuria: "Obbligata a declinare..."

L'ospitata di Vladimir Luxuria al prossimo festival della Canzone Cristiana a Sanremo è diventata un caso. Il direttore artistico dell'evento aveva invitato l'ex parlamentare e attivista Lgbtq+ alla manifestazione, ma la sua presenza ha innescato una forte polemica all'interno della comunità cristiana. Il vescovo della Diocesi di Ventimiglia ha preso le distanze dal Festival e così Luxuria ha deciso di fare un passo indietro non senza controbattere.

" Con amarezza e con tristezza mi sento obbligata a dover declinare l'invito del direttore artistico del Festival della Canzone Cristiana a Sanremo dopo la presa di distanza dal Festival da parte del vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo ", ha dichiarato Vladimir Luxuria all'agenzia di stampa Adnkronos, che l'ha interpellata per parlare della polemica esplosa in seguito all'invito.

L'invito ufficiale al Festival

All'evento di musica cristiana - in programma a Sanremo il 9, il 10 e l'11 febbraio 2023 in concomitanza con il festival di Sanremo di Amadeus - era atteso anche l'ex parlamentare. Nel corso della partecipazione a "Bella mà" il programma di Pierluigi Diaco su Rai2, Luxuria aveva confessato di essersi riavvicinata alla fede tornando " a essere cattolica, perché Dio accoglie tutti ". Una dichiarazione di fede che aveva colpito il direttore artistico della manifestazione, Fabrizio Venturi, il quale l'aveva invitata: " Ci auguriamo che possa esibirsi sul nostro palco, magari con una canzone i cui contenuti sono cristiani. Perché il nostro Festival canta l'amore, la fede in Dio, la pace, l'unità e veicola un messaggio di amore universale, che accoglie le diversità in quanto colme di ricchezza non solo culturale, ma anche e soprattutto spirituale, nonché necessarie allo sviluppo sociale e morale dell’essere umano ".

La polemica e il passo indietro

La Diocesi di Ventimiglia-Sanremo ha voluto prendere, però, le distanze dall'evento, cosa mai fatta in passato. In una nota ufficiale non si parla direttamente dell'ospitata dell'ex parlamentare, ma il Vescovo ha tenuto comunque a precisare che il festival della canzone cristina non avrà il suo patrocinio: " La Diocesi non ha oggi concesso e non può concedere il patrocinio diretto o indiretto o qualsivoglia forma di appoggio ad altre iniziative di musica cristiana o christian music diverse da Jubilmusic, che venissero organizzate a Sanremo nel 2023 o negli anni a venire" .